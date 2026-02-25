Angajații celor mai mari corporații de stat din Rusia — Rostec (conglomerat rus în domeniul apărării, cu sediul la Moscova), Gazprom, Căile Ferate Ruse, Rosseti (companie rusă de energie electrică), Transneft (conglomerat rus care gestionează sistemul de conducte prin care este transportat țițeiul din Rusia) și alte 42 de întreprinderi — au absolvit un curs de instruire de șapte zile, intitulat „Fundamentele statalității ruse”, la Centrul Național „Rusia”.

Peste 1.500 de persoane au participat la prelegerile acestei discipline propagandistice, notează jurnalistul Andrei Pertsev pentru Riddle.

Programul a fost organizat la instrucțiunile Kremlinului de către RANEPA (principala școală de formare a cadrelor a administrației prezidențiale) și Frontul Popular Rus.

Cursul ideologic „Fundamentele statalității ruse”

Dezvoltarea sa a fost supravegheată de strategul politic Andrei Polosin, un apropiat al lui Serghei Kiriyenko, care conduce blocul de politică internă al Kremlinului

Polosin este acum prorector la RANEPA.

„Pentru Rusia Unită, cea mai importantă parte a campaniei electorale va fi un raport detaliat despre implementarea programului poporului, despre modul în care partidul a realizat prioritățile naționale definite de președinte și despre modul în care viața se schimbă în toate orașele și satele noastre”, a declarat Dmitri Medvedev, vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Federației Ruse și președinte al partidului Rusia Unită.

„Rușii ar fi înclinați în mod organic spre sacrificiul de sine pentru stat”

Participanții la curs sunt învățați că Rusia este o „civilizație-stat”, continuă Pertsev. Ei percep istoria țării printr-o lentilă civilizațională – una pe care majoritatea cercetătorilor contemporani o consideră neștiințifică.

„Conform acestui cadru, diverse civilizații apar și dispar pe Pământ, urmând o traiectorie a ciclului de viață foarte asemănătoare cu cea a unui organism viu: naștere, înflorire, declin și moarte.

Istoria nu mai este un singur marș progresist, ci un caleidoscop al civilizațiilor care se succed.

Unul dintre cei mai cunoscuți susținători ai acestei viziuni este istoricul eurasianist Lev Gumilev, ale cărui idei au rezonat mult timp cu Vladimir Putin

Președintele Rusiei a vorbit în repetate rânduri despre Occidentul pe moarte și civilizația rusă în marș.

Participanților li se insuflă, de asemenea, ideea că rușii ar fi înclinați în mod organic spre sacrificiul de sine pentru stat și că colectivismul are prioritate față de individualism.

Același spirit pătrunde în scrierile ideologizate ale unui alt aliat al lui Kiriyenko – Alexander Kharichev, șeful direcției de monitorizare socială a Kremlinului.

Prin intermediul lucrării Fundamentele statalității ruse, echipa politică a lui Kiriyenko încearcă să îndoctrineze tinerii prin încorporarea unor principii cvasi-ideologice.

Kharicev scrie despre creșterea persoanei viitorului, care trebuie să îndeplinească sarcina de a conserva și dezvolta sistemul nostru civilizațional. Cursul este unul dintre instrumentele cheie pentru o astfel de educație și îndoctrinare a cetățenilor”, mai scrie Andrei Pertsev.

„Amploarea actuală a îndoctrinării Kremlinului începe deja să o depășească pe cea din era sovietică”

Până de curând, aria de acoperire a programului a rămas limitată. Programul „acoperea” doar studenții din anul I din anii academici 2023-2025.

Studenții din ultimul an și, în special, adulții ruși au rămas în afara domeniului său de aplicare.

„Cu toate acestea, Serghei Kiriyenko s-a poziționat mult timp ca un susținător al influenței totale a statului asupra oricui depinde, fie și puțin, de autorități.

După ce a preluat blocul politicii interne în 2016, mobilizarea corporativă pentru alegeri s-a extins dincolo de lucrătorii din sectorul public, incluzând angajații corporațiilor de stat și ai întreprinderilor pro-guvernamentale. Acum, o abordare similară este aplicată îndoctrinării corporative.

Lacunele din educația patriotică a angajaților corporațiilor de stat sunt completate prin cursuri expres în masă.

Este probabil ca în viitorul apropiat programul să ajungă mai întâi la conducerea medie și inferioară, cu cursuri pentru personalul de bază organizate direct în birouri și la unitățile de producție.

Judecând după practicile corporative (care sunt foarte aproape de inima lui Kiriyenko), următorul pas ar putea fi implementarea Fundamentelor pentru funcționarii publici și angajații din sectorul bugetar”, consideră Andrei Pertsev.

„Voluntari” cu frica-n sân

Amploarea actuală a îndoctrinării Kremlinului începe deja, în multe privințe, să o depășească pe cea din era sovietică.

„În URSS, cursurile de marxism-leninism vizau îi vizau, îm principal, pe studenți. Autoritățile sovietice nu-i deranjau pe cetățenii obișnuiți cu studii secundare la locul de muncă, cu propagandă la prelegeri.

Blocul politic al administrației prezidențiale ajunge acum chiar și la această categorie.

Formal, participarea la cursuri este prezentată ca fiind voluntară – la fel cum mobilizarea corporativă pentru alegeri este încadrată ca fiind voluntară.

Un astfel de voluntar înțelege perfect că nerespectarea cererii insistente a conducerii este foarte probabil să le închidă perspectivele de carieră și chiar să îi coste locul de muncă.

Atâta timp cât oamenii se agață de pozițiile lor în corporațiile de stat, publicul acestor prelegeri propagandistice va rămâne. Cu toate acestea, efectul unei astfel de procesări este probabil să fie chiar mai mic decât în ​​rândul studenților.

Profesioniștii experimentați sunt puțin probabil să accepte discuții despre sacrificiu de sine, colectivism și o civilizație în marș, încheie Andrei Pertsev analiza publicată de Riddle.

