Prima pagină » Știri » „Occidentul pe moarte, civilizația rusă în marș”. Putin îi trimite pe corporatiștii Rostec, Gazprom, Rosseti și Transneft la cursuri de instruire propagandistică

„Occidentul pe moarte, civilizația rusă în marș”. Putin îi trimite pe corporatiștii Rostec, Gazprom, Rosseti și Transneft la cursuri de instruire propagandistică

Cristian Lisandru
25 feb. 2026, 10:00, Știri
„Occidentul pe moarte, civilizația rusă în marș”. Putin îi trimite pe corporatiștii Rostec, Gazprom, Rosseti și Transneft la cursuri de instruire propagandistică

Angajații celor mai mari corporații de stat din Rusia — Rostec (conglomerat rus în domeniul apărării, cu sediul la Moscova), Gazprom, Căile Ferate Ruse, Rosseti (companie rusă de energie electrică), Transneft (conglomerat rus care gestionează sistemul de conducte prin care este transportat țițeiul din Rusia) și alte 42 de întreprinderi — au absolvit un curs de instruire de șapte zile, intitulat „Fundamentele statalității ruse”, la Centrul Național „Rusia”.

Peste 1.500 de persoane au participat la prelegerile acestei discipline propagandistice, notează jurnalistul Andrei Pertsev pentru Riddle.

  • Programul a fost organizat la instrucțiunile Kremlinului de către RANEPA (principala școală de formare a cadrelor a administrației prezidențiale) și Frontul Popular Rus.
  • Cursul ideologic „Fundamentele statalității ruse” a fost introdus pentru toți studenții din primul an de facultate încă din 2023.
  • Dezvoltarea sa a fost supravegheată de strategul politic Andrei Polosin, un apropiat al lui Serghei Kiriyenko, care conduce blocul de politică internă al Kremlinului.
  • Polosin este acum prorector la RANEPA.

„Pentru Rusia Unită, cea mai importantă parte a campaniei electorale va fi un raport detaliat despre implementarea programului poporului, despre modul în care partidul a realizat prioritățile naționale definite de președinte și despre modul în care viața se schimbă în toate orașele și satele noastre, a declarat Dmitri Medvedev, vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Federației Ruse și președinte al partidului Rusia Unită.

Dmitri Medvedev | Foto – Profimedia Images

„Rușii ar fi înclinați în mod organic spre sacrificiul de sine pentru stat”

Participanții la curs sunt învățați că Rusia este o „civilizație-stat”, continuă Pertsev. Ei percep istoria țării printr-o lentilă civilizațională – una pe care majoritatea cercetătorilor contemporani o consideră neștiințifică.

Conform acestui cadru, diverse civilizații apar și dispar pe Pământ, urmând o traiectorie a ciclului de viață foarte asemănătoare cu cea a unui organism viu: naștere, înflorire, declin și moarte.

  • Istoria nu mai este un singur marș progresist, ci un caleidoscop al civilizațiilor care se succed.
  • Unul dintre cei mai cunoscuți susținători ai acestei viziuni este istoricul eurasianist Lev Gumilev, ale cărui idei au rezonat mult timp cu Vladimir Putin.
  • Președintele Rusiei a vorbit în repetate rânduri despre Occidentul pe moarte și civilizația rusă în marș.

Vladimir Putin | Foto – Profimedia Images

  • Participanților li se insuflă, de asemenea, ideea că rușii ar fi înclinați în mod organic spre sacrificiul de sine pentru stat și că colectivismul are prioritate față de individualism.

Același spirit pătrunde în scrierile ideologizate ale unui alt aliat al lui Kiriyenko – Alexander Kharichev, șeful direcției de monitorizare socială a Kremlinului.

Prin intermediul lucrării Fundamentele statalității ruse, echipa politică a lui Kiriyenko încearcă să îndoctrineze tinerii prin încorporarea unor principii cvasi-ideologice.

Kharicev scrie despre creșterea persoanei viitorului, care trebuie să îndeplinească sarcina de a conserva și dezvolta sistemul nostru civilizațional. Cursul este unul dintre instrumentele cheie pentru o astfel de educație și îndoctrinare a cetățenilor”, mai scrie Andrei Pertsev.

Alexander Kharichev | Foto – Profimedia Images

„Amploarea actuală a îndoctrinării Kremlinului începe deja să o depășească pe cea din era sovietică”

Până de curând, aria de acoperire a programului a rămas limitată. Programul „acoperea” doar studenții din anul I din anii academici 2023-2025.

Studenții din ultimul an și, în special, adulții ruși au rămas în afara domeniului său de aplicare.

Cu toate acestea, Serghei Kiriyenko s-a poziționat mult timp ca un susținător al influenței totale a statului asupra oricui depinde, fie și puțin, de autorități.

După ce a preluat blocul politicii interne în 2016, mobilizarea corporativă pentru alegeri s-a extins dincolo de lucrătorii din sectorul public, incluzând angajații corporațiilor de stat și ai întreprinderilor pro-guvernamentale. Acum, o abordare similară este aplicată îndoctrinării corporative.

  • Lacunele din educația patriotică a angajaților corporațiilor de stat sunt completate prin cursuri expres în masă.
  • Este probabil ca în viitorul apropiat programul să ajungă mai întâi la conducerea medie și inferioară, cu cursuri pentru personalul de bază organizate direct în birouri și la unitățile de producție.

Judecând după practicile corporative (care sunt foarte aproape de inima lui Kiriyenko), următorul pas ar putea fi implementarea Fundamentelor pentru funcționarii publici și angajații din sectorul bugetar”, consideră Andrei Pertsev.

Serghei Kiriyenko | Foto – Profimedia Images

„Voluntari” cu frica-n sân

Amploarea actuală a îndoctrinării Kremlinului începe deja, în multe privințe, să o depășească pe cea din era sovietică.

În URSS, cursurile de marxism-leninism vizau îi vizau, îm principal, pe studenți. Autoritățile sovietice nu-i deranjau pe cetățenii obișnuiți cu studii secundare la locul de muncă, cu propagandă la prelegeri.

  • Blocul politic al administrației prezidențiale ajunge acum chiar și la această categorie.
  • Formal, participarea la cursuri este prezentată ca fiind voluntară – la fel cum mobilizarea corporativă pentru alegeri este încadrată ca fiind voluntară.
  • Un astfel de voluntar înțelege perfect că nerespectarea cererii insistente a conducerii este foarte probabil să le închidă perspectivele de carieră și chiar să îi coste locul de muncă.

Atâta timp cât oamenii se agață de pozițiile lor în corporațiile de stat, publicul acestor prelegeri propagandistice va rămâne. Cu toate acestea, efectul unei astfel de procesări este probabil să fie chiar mai mic decât în ​​rândul studenților.

Profesioniștii experimentați sunt puțin probabil să accepte discuții despre sacrificiu de sine, colectivism și o civilizație în marș, încheie Andrei Pertsev analiza publicată de Riddle.

Foto main – Profimedia Images

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

Gândul de Vreme Sfârșit de februarie cu temperaturi surprinzătoare. Vremea frumoasă alternează cu viscolul. Unde va fi cel mai cald. Meteorologii ANM, prognoză exclusivă pentru Gândul
10:42
Sfârșit de februarie cu temperaturi surprinzătoare. Vremea frumoasă alternează cu viscolul. Unde va fi cel mai cald. Meteorologii ANM, prognoză exclusivă pentru Gândul
CONTROVERSĂ Rusia nu învinge Ucraina de 4 ani, dar FSB, GRU și SVR au fost menajate. Raționamentul lui Putin și „trauma istorică” a anilor `90: „Imperiul rus a fost distrus de revoluționari, în complicitate cu Occidentul trădător”
08:30
Rusia nu învinge Ucraina de 4 ani, dar FSB, GRU și SVR au fost menajate. Raționamentul lui Putin și „trauma istorică” a anilor `90: „Imperiul rus a fost distrus de revoluționari, în complicitate cu Occidentul trădător”
Gândul de Vreme În ce regiuni din România vine primăvara mai devreme, unde plouă și unde va fi polei. Prognoză de ultim moment de la ANM, pentru Gândul
10:49, 24 Feb 2026
În ce regiuni din România vine primăvara mai devreme, unde plouă și unde va fi polei. Prognoză de ultim moment de la ANM, pentru Gândul
Patru ani de război în Ucraina, aproape două milioane de morți, cheltuieli astronomice și perspective sumbre. Va fi sau nu va fi pace în 2026?
05:00, 24 Feb 2026
Patru ani de război în Ucraina, aproape două milioane de morți, cheltuieli astronomice și perspective sumbre. Va fi sau nu va fi pace în 2026?
Scandalul avionului care a aterizat de urgență după ce a decolat de pe Otopeni se extinde. Asociația Companiilor aeriene îl acuză pe ministrul Sănătății: „​Induce panică nejustificată”. Ministrul răspunde
23:43, 22 Feb 2026
Scandalul avionului care a aterizat de urgență după ce a decolat de pe Otopeni se extinde. Asociația Companiilor aeriene îl acuză pe ministrul Sănătății: „​Induce panică nejustificată”. Ministrul răspunde
UPDATE Răsturnare de situație în războiul unuia dintre cele mai importante domenii schiabile din țară cu autoritățile locale. Ce s-a întâmplat după anunțul că pârtiile se închid în plin sezon
11:53, 22 Feb 2026
Răsturnare de situație în războiul unuia dintre cele mai importante domenii schiabile din țară cu autoritățile locale. Ce s-a întâmplat după anunțul că pârtiile se închid în plin sezon
Mediafax
Protest al sindicatelor din Educație la Palatul Cotroceni sub sloganul „Şcoală săracă – Ţară needucată” / ANOSR se alătură
Digi24
VIDEO Câte zile rămâi fără permis dacă nu plătești amenzile de circulație. Explicațiile ministrului Cseke Attila
Cancan.ro
Cine este Lăcrămioara, iubita lui Florin Prunea? Deși nu a divorțat, Hanțu se afișează cu femeia în vârstă de 50 de ani
Prosport.ro
FOTO. Renegatul lui Gigi Becali și-a părăsit soția și s-a cuplat cu ispita de la Insula Iubirii
Adevarul
Cât costă o garsonieră de 11 metri pătrați din Cluj-Napoca: are baia pe casa scării
Mediafax
Sindicatul angajaților din aparatul Guvernului acuză adoptarea OUG privind reforma administrației „în dispreț față de avizele” instituțiilor competente
Click
Cum se gătesc oladiile, preferatele Annei Lesko. Preparatul este de origine rusească și te va face să te lingi pe degete
Digi24
Dragonul Divin, misteriosul avion spaţial autonom al Chinei, lansat în cea de-a 4-a misiune. Temeri că acesta e o armă antisatelit
Cancan.ro
Ruxandra Luca a fost PĂRĂSITĂ de iubitul chirurg! Încă o lovitură, după ce Antena 1 S-A DEZIS de ea
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum fosta iubită a lui Ioan Neculaie, fostul patron de la FC Brașov! A dispărut din lumina reflectoarelor, dar nu a renunțat la pozele incendiare: „Am luat așa o pauză”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
VIDEO - Titi Aur explică de ce o mașină ieftină poate însemna risc mai mare
Descopera.ro
Forțe cosmice bizare, detectate pe o planetă din apropiere!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Pe plajă: – Băi Costele, ce bine arată nevastă-ta, are o siluetă de invidiat!
Descopera.ro
Adulții cu TSA sau sindrom Down suferă mai mult de anxietate și depresie
NEWS ALERT Ce conține OUG-ul tăierilor, adoptat marți de Ilie Bolojan? 13.000 oameni rămân fără job / Economii de doar 1,6 mld. lei în 2026
12:58
Ce conține OUG-ul tăierilor, adoptat marți de Ilie Bolojan? 13.000 oameni rămân fără job / Economii de doar 1,6 mld. lei în 2026
LIFESTYLE Ce se întâmplă în corpul tău dacă mănânci o banană pe zi, timp de o săptămână
12:47
Ce se întâmplă în corpul tău dacă mănânci o banană pe zi, timp de o săptămână
ULTIMA ORĂ Kelemen Hunor spune de unde vin banii pentru pensionari. „Dacă dvs. credeţi că statul român nu găsește 1.000 lei, o dată pe an, atunci sunteți în eroare”
12:47
Kelemen Hunor spune de unde vin banii pentru pensionari. „Dacă dvs. credeţi că statul român nu găsește 1.000 lei, o dată pe an, atunci sunteți în eroare”
AUTO Piața auto din România, invadată de mașini din China. Care sunt noile mărci favorite și câte astfel de înmatriculări au avut loc în ianuarie 2026
12:43
Piața auto din România, invadată de mașini din China. Care sunt noile mărci favorite și câte astfel de înmatriculări au avut loc în ianuarie 2026
IMOBILIARE Orașul din România în care un teren se vinde cu 5 lei/mp. Suprafața utilă este de 9.732 mp și există posibilitatea de parcelare
12:43
Orașul din România în care un teren se vinde cu 5 lei/mp. Suprafața utilă este de 9.732 mp și există posibilitatea de parcelare
FLASH NEWS Prețul uriaș cu care s-a vândut la licitație fosta mașină a lui Klaus Iohannis. Ofertele au curs și s-a vândut cu aproape de 10 ori mai mult față de prețul de pornire
12:40
Prețul uriaș cu care s-a vândut la licitație fosta mașină a lui Klaus Iohannis. Ofertele au curs și s-a vândut cu aproape de 10 ori mai mult față de prețul de pornire

Cele mai noi

Trimite acest link pe