Alegeri cruciale în Ungaria. „Războiul împotriva Bruxelles-ului”, arma electorală a lui Viktor Orban împotriva lui Peter Magyar

Cum alegerile cruciale pentru viitorul Ungariei din luna aprilie sunt tot mai aproape și cu un deficit clar în sondaje, premierul maghiar Viktor Orban „joacă toate cărțile” pe confruntarea cu Bruxelles-ul și Ucraina pentru a-l slăbi pe rivalul său pro-european, Peter Magyar, încercând să-l prezinte drept un candidat controlat de UE și Kiev.

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a ales escaladarea conflictului cu Bruxelles-ul drept principal instrument de campanie, într-un moment în care este devansat cu aproximativ opt puncte procentuale în sondaje de rivalul său, Péter Magyar, înaintea alegerilor din 12 aprilie.

Strategia lui Orban vizează mutarea dezbaterii electorale din zona corupției și a gestionării economice, teme care l-au avantajat pe Magyar, către un teren familiar pentru electoratul său: opoziția față de Uniunea Europeană și Ucraina, scrie Politico.eu.

În acest context, liderul de la Budapesta a blocat ajutorul financiar de 90 de miliarde de euro al UE pentru Ucraina, acuzând Kievul că întârzie reparațiile la conducta Druzhba, vitală pentru aprovizionarea Ungariei cu petrol.

Orban îl acuză pe contracandidatu său de „trădare”

După declanșarea conflictului cu Bruxellesul, Orban a ridicat miza politică, acuzând partidul Tisza că ar fi „trădător” și că ar acționa în interesul UE și al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

„În concordanță cu Bruxelles și Kiev, în loc de un guvern național, ei (Partidul Tisza n.red) vor să aducă la putere în Ungaria un guvern pro-ucrainean. De aceea nu apără interesele poporului maghiar și ale Ungariei”, a susținut Orbon într-o postare pe Facebook.

Într-un alt mesaj, liderul formațiunii Fidesz a avertizat că opoziția ar provoca haos economic.

„Obiectivul opoziției este haosul, penuria de combustibil și creșterea prețului benzinei înainte de alegeri. De aceea s-au aliat cu Zelenski, împotriva poporului maghiar”, a spus Orbán.

Reacția lui Peter Magyar: Orban minte și incită la ură

Magyar a evitat să intre în disputa geopolitică dorită de premier și a replicat concentrându-se pe situația economică internă.

„Orbán nu guvernează eficient și nu manifestă niciun interes față de situația în continuă deteriorare a cetățenilor și întreprinderilor maghiare. În schimb, alege să mintă, să incite la ură și să împovăreze țara cu unele dintre cele mai mari impozite din Europa”, a spus Magyar.

La nivel european, ofensiva lui Orban creează îngrijorări serioase, în condițiile în care Ucraina are nevoie urgentă de fondurile blocate. Deși o parte a Bruxelles-ului vede într-o eventuală victorie a lui Magyar o șansă de a debloca relațiile cu Budapesta, pozițiile acestuia sunt mai nuanțate decât sugerează retorica guvernului ungar. Partidul Tisza a votat împotriva împrumutului de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina și s-a opus aderării accelerate a Kievului la UE.

Într-un interviu acordat pentru publicația Politico, Magyar a declarat că susține Uniunea Europeană, dar respinge ideea unui „superstat” și nu are „prieteni” în Parlamentul European. De asemenea, s-a opus trimiterii de arme în Ucraina.

Ambiguitatea pozițiilor sale a fost vizibilă și la Conferința de securitate de la München, unde a discutat cu lideri europeni, dar a evitat întâlniri cu șefii instituțiilor UE. Campania Fidesz a exploatat acest context, distribuind imagini generate de inteligență artificială în care Magyar ar conspira cu Ursula von der Leyen.

Pentru diplomații europeni și ucraineni, Péter Magyar rămâne o enigmă.

„Considerăm că orice este mai bun decât Orbán, dar, sincer, nu sunt sigur ce vor să facă concret”, a declarat un europarlamentar din grupul Renew. Chiar și în cadrul PPE, sprijinul este rezervat.

În privința Ucrainei, așteptările sunt prudente.

„Nu cunoaștem consecințele alegerilor, așa că trebuie să fim prudenți”, a declarat un consilier al guvernului ucrainean. La rândul său, ministrul suedez al Afacerilor Europene, Jessica Rosencrantz, a spus că speră „la o schimbare a abordării Ungariei față de Ucraina”, subliniind nevoia de unitate pentru securitatea europeană.

