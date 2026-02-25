Petrișor Peiu, senator AUR, depune, azi, moțiunea împotriva Ministrului Culturii. „Breasla vă vrea afară. Sunteți o jignire pentru cultura română”

Petrișor Peiu, senator al României și lider AUR, a anunțat că va depune miercuri, 25 februarie 2026, moțiunea împotriva Ministrului Culturii András István Demeter. Reprezentanții formațiunii AUR au declarat că de acum înainte Opoziția va depune săptămânal câte 1-2 moțiuni împotriva miniștrilor. Gândul.ro vă prezintă detaliile.

Update, 25 februarie 2026, ora 10:25. Luni, 2 martie 2026, va avea loc dezbaterea la Senat, începând cu ora 16:00.

Comunicatul AUR după ce moțiunea a fost depusă în plenul Senatului

„Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a depus miercuri, în plenul Senatului, o moțiune simplă împotriva ministrului Culturii, András Demeter, intitulată „Breasla vă vrea afară, domnule ministru. Sunteți o jignire pentru cultura română.” Demersul senatorilor AUR este motivat de lipsa de răspundere a unui ministru care, în urma unor multiple derapaje, inclusiv jigniri la adresa artiștilor, măsuri nepotrivite și situații clare de conflict de interese, a refuzat să-și prezinte demisia deși i s-a cerut în numeroase rânduri. A unui ministru ce face gafă după gafă, pe care identitatea românească pare să-l deranjeze și care pare a fi mai presus de lege, întrucât pentru dl. Demeter legile României se suspendă. Astfel, propunerea Ministerului Culturii de a implementa un sistem de pontaj pentru artiști, actori, angajații din instituțiile de spectacol, a fost o intenție profund injustă ce nu ține cont de realitatea meseriei. „Pontajul actorilor, cuantificarea actului de creație, normarea, birocratizarea și înregimentarea artei sunt idei stahanoviste din perioada stalinistă de tristă amintire”, se arată în textul moțiunii simple. Inițiatorii moțiunii susțin că reproșurile oamenilor de cultură la adresa ministrului András Demeter atestă faptul că nu este persoana potrivită pentru a ocupa funcția de ministru al Culturii. „Oamenii de cultură remarcă disprețul pentru cultură al premierului, care „nu stăpânește mai mult de 700 cuvinte”, și obediența ministrului Demeter – „un nerealizat slugarnic, dispus să-i facă pe plac șefului cu orice preț. István Demeter e unul dintre puținele rebuturi politice produse de UDMR”. O spun oamenii de cultură aduși la exasperare, nu noi”, se precizează în moțiune. Documentul atrage atenția asupra declarațiilor ministrului, care a jignit breasla artiștilor în repetate ocazii: „Momentul când dl. Demeter afirmă că „prostia omenească ne caracterizează pe noi toți, inclusiv pe mine” e singurul în care a fost onest. Nu, domnule Demeter, nu actorii trebuie să-și dea „demisia din prostie”, ci dv. trebuie să vă dați demisia dintr-un post pe care l-ați făcut sinonim cu mojicia”, se spune în textul depus. Inițiatorii moțiunii subliniază că integritatea ministrului este grav afectată de multiplele controverse juridice ce planează asupra sa: „Dl. István Demeter are o istorie marcată de controverse juridice. De-a lungul carierei l-au vizat 4 dosare penale și un caz de conflict de interese stabilit prin decizie definitivă a Înalta Curte de Casație și Justiție (…). În 2014 Agenția Națională de Integritate a anunțat că Demeter a fost găsit în conflict de interese de natură administrativă (…) Instanța a decis în 2017 că Demeter s-a aflat în incompatibilitate, ANI a solicitat justiției anularea actelor semnate de el și i-a interzis să ocupe 3 ani o funcție sau demnitate publică”, scrie în document. Prin această moțiune simplă, senatorii AUR își exprimă dezaprobarea față de „modul în care Ministerul Culturii, sub conducerea UDMR, gestionează un domeniu esențial pentru poporul român”. Cultura română are nevoie de viziune, competență și respect, nu de un satrap ce manifestă aroganță, mediocritate și insolență”, se mai arată în textul moțiunii simple depuse”, se arată în comunicatul AUR.

„Breasla vă vrea afară, domnule ministru. Sunteți o jignire pentru cultura română”

„Breasla vă vrea afară, domnule ministru. Sunteți o jignire pentru cultura română”, se arată în draftul moțiunii simple împotriva lui András István Demeter, Ministrul Culturii. Petrișor Peiu, senator al României și lider AUR, a înaintat moțiunea către președinte prin care aduce la cunoștință, printre altele, presiunile pe care le fac sindicatele din cultură la adresa ministrului, cu scopul de a demisiona din funcție.

„Așa efemeră cum este, funcția sa ministerială presupune competență și respect pentru breslele pe care le reglementează instituția. Ministrul culturii trebuie să aibă un anume calibru intelectual și moral, educație, gust, rafinament, maniere alese, sensibilitate, cunoaștere și apreciere a artelor și umanioarelor.

Nu e nicidecum cazul domnului András István Demeter, actualul ministru al culturii din partea UDMR, care nu deține niciuna din aceste calități. Dimpotrivă. Profesioniștii din domeniu îi reproșează ministrului Culturii lipsa de respect față de ei, acuzându-l că-i tratează mereu cu dispreț și insolență”, se arată în documentul care a ajuns în posesia GÂNDUL.

„Sindicatele din cultură îi cer ministrului András Demeter demisia”

„Sindicatele din cultură îi cer ministrului András Demeter demisia pentru comportament incompatibil cu funcția publică și decizii care afectează grav sectorul cultural. I se impută subminarea resursei umane, lipsa de viziune, politizarea instituțiilor și concursurilor pentru funcții de management. Un ministru al Culturii care interzice profesioniștilor din mediul independent să candideze la conducerea Teatrului Național București, care vrea să desființeze Timbrul Arhitecturii și Institutul Național al Patrimoniului, care insistă să numească direct prin lege managerii instituțiilor publice de cultură – și sunt doar câteva dintre nemulțumirile oamenilor din cultură – demonstrează că nu vrea binele culturii române, ci ține să distrugă și ce a mai rămas din ea”, se arată în document.

„Sunt idei stahanoviste din perioada stalinistă de tristă amintire”

În document ajuns în posesia GÂNDUL se precizează că o parte din măsurile luate de Ministerul Culturii ar fi „idei stahanoviste din perioada stalinistă de tristă amintire”. Se face referire, printre altele, la pontajul actorilor, precum și la impunerea unei norme de 8 ore/zi în cazul acestora.

„Pontajul actorilor, cuantificarea actului de creație, normarea, birocratizarea și înregimentarea artei sunt idei stahanoviste din perioada stalinistă de tristă amintire. Oamenii de cultură remarcă disprețul pentru cultură al premierului, care „nu stăpânește mai mult de 700 cuvinte”, și obediența ministrului Demeter – „un nerealizat slugarnic, dispus să-i facă pe plac șefului cu orice preț. István Demeter e un rebut politic produs de UDMR”. O spun oamenii de cultură aduși la exasperare, nu noi. Abordarea dictatorială distructivă s-a văzut și în lamentabila încercare de a desființa INP-ul. Dacă Ceaușescu a desființat Direcția Monumente Istorice, ce se opunea obsesiei lui demolatoare, domnul Demeter a vrut să desființeze Institutul Național al Patrimoniului – instituție istorică de prestigiu ce desfășoară o vastă activitate științifică și culturală de prezervare și restaurare a patrimoniului, cu un specific ireductibil ce face imposibilă preluarea lui de o direcție din minister. O măsură aberantă și periculoasă, dovadă de crasă incultură. Patrimoniul, domnule Demeter, definește identitatea unui neam. Dispariția lui ar echivala cu un atac la identitatea națională – adică exact ceea ce păreți a dori dumneavoastră, domnule Demeter, căci identitatea românească pare să vă deranjeze”, se notează în document.

Acuzat de conflict de interese

„Domnul Demeter face gafă după gafă. Când Alexandra Badea, laureata Marelui Premiu pentru Teatru al Academiei Franceze, semnala intenția lui de a schimba condițiile de participare la concursul de management al Teatrului Național București, răpind dreptul de a mai concura profesioniștilor cu studii de specialitate și experiență în mediul independent, domnul Demeter o umilește: „sunteți total nepregătită! nu v-ați făcut lecțiile!” Un individ ce jignește astfel o femeie cu reputație profesională internațională excepțională dovedește grobianism și mârlănie, nu respect pentru branșa teatrală. La fel, când țipă la arheologul Decebal Vleja, reprezentantul muzeografilor în Federația Sindicală CulturMedia, „ori refuzi să înțelegi, ori nu ești capabil”, domnul Demeter se comportă nu ca un rafinat om de cultură, ci ca un bădăran. Momentul când domnul Demeter afirmă că „prostia omenească ne caracterizează pe noi toți, inclusiv pe mine” e singurul în care a fost onest. Nu, domnule Demeter, nu actorii trebuie să-și dea „demisia din prostie”, ci dumneavoastră trebuie să vă dați demisia dintr-un post pe care l-ați făcut sinonim cu mojicia. Domnul István Demeter are o istorie marcată de controverse juridice. De-a lungul carierei l-au vizat 4 dosare penale și un caz de conflict de interese stabilit prin decizie definitivă a Înaltei Curți de Casație și Justiție. Acuzațiile au fost însă clasate ori înlăturate prin dezincriminare. Starea de ilegalitate a ministrului Demeter continuă să fie tolerată inexplicabil. Domnul Demeter este un recidivist al conflictului de interese. Prima dată în 2013 a fost acuzat că, în calitate de președinte al Societății Române de Radiodifuziune, a semnat acte de plată pentru consilierul său și la rândul lui a primit bani pentru prestații artistice din partea acestuia, adică un clar conflict de interese. În 2014, Agenția Națională de Integritate a anunțat că Demeter a fost găsit în conflict de interese de natură administrativă, acuzat că și-a semnat propriul ordin de numire în funcție, atribuindu-și o funcție plătită într-un proiect cu fonduri europene. Deci, își acorda sieși poziții și bani în proiecte pe care le administra ca beneficiar, încălcând legea. Instanța a decis în 2017 că Demeter s-a aflat în incompatibilitate, ANI a solicitat justiției anularea actelor semnate de el și i-a interzis să ocupe 3 ani o funcție sau demnitate publică. Însă domnul Demeter a refuzat să demisioneze din funcțiile publice, cerând un vot al Parlamentului pentru înlăturarea sa. Și iată-l într-un nou conflict de interese. Dl. István Demeter a candidat în 2024 la concursul de proiecte de management pentru conducerea Teatrului Național de Operetă și Musical Ion Dacian. A pierdut lamentabil prin neprezentarea la proba interviu, fiind descalificat cum era normal. Totuși a contestat în instanță concursul. În aprilie 2025 dl. Demeter devine secretar de stat în Ministerul Culturii, cu care se afla în proces judiciar. Ceea ce părea doar un plauzibil conflict de interese, fiind suspectat că ar influența demersurile legale ale ministerului în propria speță, devine o certitudine în iunie 2025 când devine ministru și în consecință departamentul juridic i se subordonează. La sesizările presei șeful său politic, președintele UDMR Hunor Kelemen declară că „se ciocnesc trenuri în capul lui” Demeter dacă nu-și retrage procesul. Dar dl. Demeter nu numai că nu face nimic ca să iasă din această situație, dar răspunde public că nici nu se gândește să renunțe la proces până în luna mai 2026, alegând conștient să rămână în conflict de interese. Pentru dl. Demeter legile României se suspendă. István Demeter este mai presus de lege. În schimb, ca să se răzbune, încearcă să desființeze Teatrul de Operetă prin comasare, ca și cum cultura română ar fi moșia proprie. Am punctat doar câteva dintre multiplele derapaje ale domnului István Demeter, la care este inacceptabil să lăsăm expusă mai departe cultura română. Prin adoptarea prezentei moțiuni, Senatul României exprimă dezaprobare față de modul în care Ministerul Culturii, sub conducerea UDMR, gestionează un domeniu esențial pentru poporul român. Cultura română are nevoie de viziune, competență și respect, nu de un satrap arogant, mediocru și insolent”, se mai arată în document.

Ședințe în plen, miercuri, 25 februarie 2026

Miercuri, 25 februarie 2026 au loc două ședințe în plen, potrivit agendei, ale AUR. În primul rând, se face referire la dosarul nr. 5126L/2025 privind „sesizarea de neconstituționalitate a dispozițiilor Hotărârii Parlamentului nr.45/2025 privind desemnarea membrilor Consiliului de administrație al Societății Române de Televiziune, sesizare formulată de Grupurile parlamentare ale Alianței pentru Unirea Românilor din Camera Deputaților și din Senat”.

Pe agenda ședinței de plen de astăzi se află și dosarul nr. 5127L/2025 privind „sesizarea de neconstituționalitate a dispozițiilor Hotărârii Parlamentului nr.46/2025 privind desemnarea membrilor Consiliului de administrație al Societății Române de Radiodifuziune, sesizare formulată de Grupurile parlamentare ale Alianței pentru Unirea Românilor din Camera Deputaților și din Senat”.

