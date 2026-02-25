Mai multe regiuni din România se află sub o informare meteorologică de vreme rea, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), iar meteorologii au emis și un cod portocaliu. Ultimele zile ale lunii februarie se dovedesc a fi surprinzătoare din punct de vedere al vremii, iar perioadele cu vreme frumoasă alternează cu acela în care ninge, este viscol, sunt intensificări ale vântului, apare ceața și se formează poleiul.
La solicitarea Gândul, meteorologul de serviciu al ANM a transmis cum va fi vremea astăzi, 25 februarie 2026.
„Astăzi, în țară, valori de temperatură peste cele obișnuite perioadei în jumătatea de sud-vest, iar în restul țării acestea se vor situa în jurul mediilor multi-anuale.
La munte se va depune strat de zăpadă neuniform, cu grosimi în medie de 10cm.
„Din punct de vedere al vântului, vor fi intensificări la munte, unde va fi viscol, cu viteze mai mari la altitudini de peste 1.500 m unde rafalele vor atinge 80-110 km/h dar cu viteze mai mici, în general de 45-60km/h temporar și în partea de est a țării, iar în timpul zilei și în sud-vestul și centrul teritoriului.
În ceea ce privește zona Capitalei, valori de temperatură în jurul mediilor multianuale, cu o maximă de 7 – 8° și o minimă de minus 3 până la 0 grade. Cerul va fi variabil, cu înnorări noaptea, când vor fi precipitații mixte și condiții de formare a poleiului, iar vântul va sufla slab și moderat”, a mai precizat, pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM.
Gândul prezintă și temperaturile înregistrat în România, în această dimineață, la ora 09:00, potrivit informațiilor publicate pe site-ul ANM.
În Moldova, la aceeași oră, la Suceava se înregistrau 0 grade Celsius. La Botoșani, termometrele au arătat 1 grad Celsius, la Iași erau 2 grade, iar la Vaslui au fost 3 grade Celsius.
În vestul țării erau 2 grade la Arad și la Timișoara.
RECOMANDAREA AUTORULUI: