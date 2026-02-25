Prima pagină » Știri » Sfârșit de februarie cu temperaturi surprinzătoare. Vremea frumoasă alternează cu viscolul. Unde va fi cel mai cald. Meteorologii ANM, prognoză exclusivă pentru Gândul

Cristian Lisandru
25 feb. 2026, 10:42, Știri
Mai multe regiuni din România se află sub o informare meteorologică de vreme rea, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), iar meteorologii au emis și un cod portocaliu. Ultimele zile ale lunii februarie se dovedesc a fi surprinzătoare din punct de vedere al vremii, iar perioadele cu vreme frumoasă alternează cu acela în care ninge, este viscol, sunt intensificări ale vântului, apare ceața și se formează poleiul.

La solicitarea Gândul, meteorologul de serviciu al ANM a transmis cum va fi vremea astăzi, 25 februarie 2026.

Astăzi, în țară, valori de temperatură peste cele obișnuite perioadei în jumătatea de sud-vest, iar în restul țării acestea se vor situa în jurul mediilor multi-anuale.

  • Cu alte cuvinte, temperaturi maxime de la 1° grad – în partea de nord a Moldovei și de est al Transilvaniei – până spre 14° în Oltenia.
  • Minimele din timpul nopții se vor situa în general între -9 și 0 grade, cu valori mai mici în de presiunile din estul Transilvaniei, unde va fi ger.
  • Vor fi înnorări și precipitații slabe cantitativ pe parcursul zilei, local în jumătate a nordică a țării și doar izolat în rest, iar noaptea la munte și pe arii restrânse deosebi partea de sud-est a țării.
  • La munte și în Maramureș vor fi precipitații sub sub formă de ninsoare, în Moldova și în Transilvania predominant sub formă de ninsoare, iar prin Crișana, Dobrogea și Muntenia vor fi precipitații mixte. Izolat vor fi condiții de polei”, a avertizat meteorologul de serviciu al ANM.

Intensificări ale vântului, dar și viscol

La munte se va depune strat de zăpadă neuniform, cu grosimi în medie de 10cm.

„Din punct de vedere al vântului, vor fi intensificări la munte, unde va fi viscol, cu viteze mai mari la altitudini de peste 1.500 m unde rafalele vor atinge 80-110 km/h dar cu viteze mai mici, în general de 45-60km/h temporar și în partea de est a țării, iar în timpul zilei și în sud-vestul și centrul teritoriului.

În ceea ce privește zona Capitalei, valori de temperatură în jurul mediilor multianuale, cu o maximă de 7 – 8° și o minimă de minus 3 până la 0 grade. Cerul va fi variabil, cu înnorări noaptea, când vor fi precipitații mixte și condiții de formare a poleiului, iar vântul va sufla slab și moderat”, a mai precizat, pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM.

Unde s-a înregistrat cea mai scăzută temperatură din România, la ora 09:00

Gândul prezintă și temperaturile înregistrat în România, în această dimineață, la ora 09:00, potrivit informațiilor publicate pe site-ul ANM.

  • La ora 09:00, cea mai scăzută temperatură din România s-a înregistrat la Iezer – minus 7 grade Celsius.
  • Cerul a fost mai mult senin, în mare parte din țară, iar precipitațiile, la ora menționată mai sus, lipseau.

  • La București a fost 1 grad Celsius și aer cețos, conform informațiilor ANM.
  • Pe litoral au fost 4 grade Celsius, în timp ce la Craiova erau 3 grade, la Drobeta-Turnu Severin 6 grade, iar la Ploiești 5 grade Celsius.

În Moldova, la aceeași oră, la Suceava se înregistrau 0 grade Celsius. La Botoșani, termometrele au arătat 1 grad Celsius, la Iași erau 2 grade, iar la Vaslui au fost 3 grade Celsius.

În vestul țării erau 2 grade la Arad și la Timișoara.

