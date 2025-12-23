Prima pagină » Diverse » (P) Primăria Sectorului 5 a intervenit pentru salubrizarea Aleii Livezilor

(P) Primăria Sectorului 5 a intervenit pentru salubrizarea Aleii Livezilor

23 dec. 2025, 18:30, Diverse
(P) Primăria Sectorului 5 a intervenit pentru salubrizarea Aleii Livezilor

Salubrizare Sector 5 anunță că a intervenit pe Aleea Livezilor pentru a evacua apa acumulată în cantități mari. De asemenea, au fost desfășurate acțiuni de curățenie și igienizare a întregii zone.

Primăria Sectorului 5, cu ajutorul colegilor de la Salubrizare și Infrastructură, a intervenit pe Aleea Livezilor, unde au fost desfășurate acțiuni de curățenie și igienizare a întregii zone.

„Echipele au acționat pentru strângerea deșeurilor, curățarea aleilor și îmbunătățirea aspectului general al zonei. Aceasta este una din locațiile în care serviciile de salubrizare intervin în mod constant.

În același timp, suntem la curent cu problema acumulării de apă pluvială în urma precipitațiilor. De-a lungul timpului am făcut mai multe sesizări către Apa Nova, compania responsabilă pentru rezolvarea acestei probleme. Reprezentanții Apa Nova au transmis că au intervenit, însă rezultatul nu este cel scontat. Astfel încât, Societatea Infrastructură S5 a intervenit în nenumărate rânduri pentru sprijinirea evacuării apei pluviale acumulate, acționând operativ și constant în interesul comunității locale. Intervențiile au fost realizate ca măsură de urgență, în sprijinul cetățenilor. Totuși, avem nevoie în continuare și de intervenția echipelor Apa Nova.
Pe această cale, Primăria Sectorului 5 face apel și către locuitorii din zonă să dea dovadă de responsabilitate civică și să păstreze curățenia. Menținerea unui sector curat depinde atât de intervențiile autorităților, cât și de implicarea cetățenilor.

Mulțumim locuitorilor Sectorului 5 care ne transmit sesizări. Chiar dacă colegii noștri de la Poliția Locală sunt frecvent în această zonă, implicarea cetățenilor ne ajută la o mai bună monitorizare”, transmite Primăria Sectorului 5, pe Facebook.

În urma sesizărilor transmise pe rețelele de socializare asupra situației de pe Aleea Livezilor, au fost aplicate 522 de amenzi în cuantum de 163.789 lei în ultimul an.

Primăria Sectorului 5 continuă să intervină pe raza întregului sector pentru menținerea curățeniei.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

(P) Misiunea Salubrizare Sector 5: Servicii complete pentru o comunitate curată

(P) Salubrizare 5: Servicii de înaltă calitate pentru un mediu igienizat și lipsit de deșeuri

Recomandarea video

Mediafax
Cu cât s-au scumpit sărbătorile românilor? Fiscaliști: Masa tradițională de Crăciun, bradul și cadourile „modeste” costă 500 de euro în 2025
Digi24
Ordin de arestare pentru Gari Kasparov. Fostul campion de șah este un critic al lui Vladimir Putin
Cancan.ro
BREAKING | Tavanul unui hotel din Sibiu s-a prăbușit peste turiștii din locație. Primele imagini cu dezastrul din locație
Prosport.ro
FOTO. Antrenoarea de tenis care predă în rochii îndrăznețe și pantofi cu toc a atras atenția tuturor
Adevarul
Decizie disperată: Antena 1 își vrea banii înapoi, după ce a plătit o avere pentru difuzarea Cupei Mondiale. Alt post TV ar urma să transmită o parte din meciuri
Mediafax
Nicușor Dan a gustat colăcei în timp ce colindătorii cântau la Cotroceni. Mirabela Grădinaru nu a cedat poftelor
Click
Cum se coace corect cozonacul. Temperatura potrivită pentru cuptorul electric și pe gaz
Digi24
VIDEO. Accident pe noul tronson al Autostrăzii Moldovei, în prima oră de la deschiderea circulației
Cancan.ro
Ce boli avea Mălina Guler? Diagnosticele care i-au mâncat viața
Ce se întâmplă doctore
Cum se menține în formă Ricky Martin, la 53 de ani! Zeul latino care sfidează timpul
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Cele mai periculoase modificări de soft și simptomele grave pe care le provoacă motorului
Descopera.ro
Structuri misterioase detectate în Cosmos!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Soțul tău are o amantă tânără! Îmi pare rău!
Descopera.ro
Mesele de sărbători sunt momentul potrivit pentru a vorbi și despre istoricul medical al familiei
JUSTIȚIE Judecătorul Alin Ene, membru al CSM, analizează sondajul în rândul judecătorilor: „Există probleme reale în justiție, însă nu cele servite zilnic publicului cu titlu de adevăr absolut”
19:13
Judecătorul Alin Ene, membru al CSM, analizează sondajul în rândul judecătorilor: „Există probleme reale în justiție, însă nu cele servite zilnic publicului cu titlu de adevăr absolut”
FLASH NEWS Momentul impactului. Imagini incredibile cu accidentul celui care a creat jocul Call of Duty. A murit pe loc
19:09
Momentul impactului. Imagini incredibile cu accidentul celui care a creat jocul Call of Duty. A murit pe loc
ULTIMA ORĂ Guvernul adoptă ordonanța „trenuleț”. Ilie Bolojan încheie anul în glorie: tăieri fericite tuturor!
18:54
Guvernul adoptă ordonanța „trenuleț”. Ilie Bolojan încheie anul în glorie: tăieri fericite tuturor!
FLASH NEWS A murit creatorul celebrului joc Call of Duty, într-un accident de mașină. Ce viteză avea Ferrari-ul pe care îl conducea
18:49
A murit creatorul celebrului joc Call of Duty, într-un accident de mașină. Ce viteză avea Ferrari-ul pe care îl conducea
METEO Cod galben de vreme severă în București și mai multe județe. Unde ninge abundent
18:49
Cod galben de vreme severă în București și mai multe județe. Unde ninge abundent
FLASH NEWS Cine este Marilen Pirtea, acuzat de plagiat și apropiat al lui Coldea, ar putea deveni ministrul Educației. Bolojan ar fi propus numirea în funcție
18:44
Cine este Marilen Pirtea, acuzat de plagiat și apropiat al lui Coldea, ar putea deveni ministrul Educației. Bolojan ar fi propus numirea în funcție

Cele mai noi