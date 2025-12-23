(P) Primăria Sectorului 5 a intervenit pentru salubrizarea Aleii Livezilor

Salubrizare Sector 5 anunță că a intervenit pe Aleea Livezilor pentru a evacua apa acumulată în cantități mari. De asemenea, au fost desfășurate acțiuni de curățenie și igienizare a întregii zone.

Primăria Sectorului 5, cu ajutorul colegilor de la Salubrizare și Infrastructură, a intervenit pe Aleea Livezilor, unde au fost desfășurate acțiuni de curățenie și igienizare a întregii zone.

„Echipele au acționat pentru strângerea deșeurilor, curățarea aleilor și îmbunătățirea aspectului general al zonei. Aceasta este una din locațiile în care serviciile de salubrizare intervin în mod constant.

În același timp, suntem la curent cu problema acumulării de apă pluvială în urma precipitațiilor. De-a lungul timpului am făcut mai multe sesizări către Apa Nova, compania responsabilă pentru rezolvarea acestei probleme. Reprezentanții Apa Nova au transmis că au intervenit, însă rezultatul nu este cel scontat. Astfel încât, Societatea Infrastructură S5 a intervenit în nenumărate rânduri pentru sprijinirea evacuării apei pluviale acumulate, acționând operativ și constant în interesul comunității locale. Intervențiile au fost realizate ca măsură de urgență, în sprijinul cetățenilor. Totuși, avem nevoie în continuare și de intervenția echipelor Apa Nova.

Pe această cale, Primăria Sectorului 5 face apel și către locuitorii din zonă să dea dovadă de responsabilitate civică și să păstreze curățenia. Menținerea unui sector curat depinde atât de intervențiile autorităților, cât și de implicarea cetățenilor.

Mulțumim locuitorilor Sectorului 5 care ne transmit sesizări. Chiar dacă colegii noștri de la Poliția Locală sunt frecvent în această zonă, implicarea cetățenilor ne ajută la o mai bună monitorizare”, transmite Primăria Sectorului 5, pe Facebook.

În urma sesizărilor transmise pe rețelele de socializare asupra situației de pe Aleea Livezilor, au fost aplicate 522 de amenzi în cuantum de 163.789 lei în ultimul an.

Primăria Sectorului 5 continuă să intervină pe raza întregului sector pentru menținerea curățeniei.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

(P) Misiunea Salubrizare Sector 5: Servicii complete pentru o comunitate curată

(P) Salubrizare 5: Servicii de înaltă calitate pentru un mediu igienizat și lipsit de deșeuri