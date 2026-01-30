Prima pagină » Diverse » (P) Salubrizare 5: Cum colectăm corect deșeurile voluminoase

30 ian. 2026
Salubrizare Sector 5 explică ce înseamnă deșeurile voluminoase și cum trebuie colectate corect.

Potrivit reprezentanților Salubrizare Sector 5, deșeurile voluminoase sunt acele obiecte solide de dimensiuni mari, care nu pot fi ridicate prin sistemele obișnuite de colectare. Acestea necesită o preluare și un transport special.

Printre deșeurile voluminoase se numără canapele, saltele, paturi, dulapuri, birouri, scaune, mese, banchete, covoare, preșuri, etajere și comode.

Salubrizare Sector 5 le reamintește cetățenilor importanța respectării regulilor de colectare pentru a păstra curățenia și a facilita reciclarea responsabilă.

