Valentin Stan: Tratatul cu SUA din 2005 a fost semnat de români fără să negocieze absolut nimic. A fost pus pe masă de americani și noi l-am semnat

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum tratatul României cu SUA din 2005 nu a fost negociat absolut deloc. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: Tratatul a fost pus pe masă de americani. Nu are nici măcar versiunea aia obligatorie, tradițională, în limba română. Americanii au cerut ce au vrut, românii au semnat dedesubt. În tratatul cu România nu există nimic secret, că n-avea ce să fie secret. Americanii, în baza acelui tratat, pot să vină în România și cu arme nucleare.

Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre cum tratatul României cu SUA din 2005 nu a fost negociat deloc. Acesta a început prin a spune că acel tratat a fost pus pe masă de americani, iar românii l-au semnat. Istoricul subliniază diferența dintre tratatul americanilor cu România și cel semnat cu bulgarii. În tratatul dintre SUA și Bulgaria se poate observa o negociere atent realizată.