Valentin Stan: Tratatul cu SUA din 2005 a fost semnat de români fără să negocieze absolut nimic. A fost pus pe masă de americani și noi l-am semnat

prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum tratatul României cu SUA din 2005 nu a fost negociat absolut deloc.
Situația e în felul următor în momentul în care s-a făcut tratatul din 2005, românii nu au negociat nimic. Tratatul a fost pus pe masă de americani. Nu are, domnule Dungaciu, nici măcar versiunea aia obligatorie, tradițională în limba română. E un text tradus stupid. Americanii au cerut ce au vrut, românii au semnat dedesubt. Se vede asta în tratatul geamăn pe care americanii l-au făcut cu bulgarii. Unde Bulgaria a negociat, tratativele au durat mai mult și atenție, Bulgaria a obținut două lucruri colosale. Odată, modificarea SOFA pentru trecerea jurisdicției către Bulgaria în cazurile penale unde sunt implicați soldați americani. Nu explic mai mult. Dumneavoastră știți exact ce înseamnă asta. Să modifici SOFA pentru cazuri de interes special, la solicitarea autorităților bulgare… Și doi, americanii nu pot, de pe bazele din Bulgaria, să meargă la război fără aprobarea parlamentului și autorităților statului bulgar. În tratatul cu România nu există nimic secret, că n-avea ce să fie secret. Americanii, în baza acelui tratat, pot să vină în România și cu arme nucleare.