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(P) Salubrizare S5. Ambalaje curate versus. ambalaje murdare. Totul despre reciclarea corectă

(P) Salubrizare S5. Ambalaje curate versus. ambalaje murdare. Totul despre reciclarea corectă
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Este important de știut că ambalajele curate se reciclează corect. Reziduurile de mâncare sau lichide pot murdări alte ambalaje și pot afecta întregul lot de reciclare.

Ambalajul neclătit contaminează. Cel clătit face parte din reciclarea eficientă!

Ambalaje curate, materiale recuperate! Clătește rapid, reciclează responsabil, fie că vorbim de hârtie și carton, plastic, metal, aluminiu, carton pentru băuturi.

Mai mult, când reciclezi ambalaje curate, reușești să previi mirosurile și dăunătorii.

Un alt aspect este cel legat de mediu. Cu siguranță vei contribui la protecția ecologică dacă reciclezi ambalaje curate.

Ambalajele clătite se reciclează mai ușor, consumă mai puțină energie și contribuie la un mediu mai curat.

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