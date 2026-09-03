Macron și Regele Charles al III-lea celebrează relația istorică franco-britanică la tapiseria de la Bayeux: „Un prețios simbol al încrederii”

Emmanuel Macron și Regele Charles al III-lea au vizitat la British Museum celebra tapiserie de la Bayeux, simbol al istoriei comune franco-britanice. Cei doi lideri au vorbit despre încredere, apropiere și relansarea relațiilor dintre Londra și Uniunea Europeană.

Emmanuel Macron și Regele Charles al III-lea au transformat miercuri o vizită culturală într-un mesaj diplomatic despre viitorul relației dintre Franța și Regatul Unit.

Cei doi au admirat, la British Museum din Londra, celebra tapiserie de la Bayeux, împrumutată de Franța pentru un an, într-un moment în care Parisul și Londra încearcă să își consolideze cooperarea după anii tensionați care au urmat Brexitului, potrivit Associated Press.

Președintele francez a fost însoțit de Brigitte Macron, iar Regele Charles al III-lea de regina Camilla. La vizită au participat și noul prim-ministru britanic Andy Burnham, soția sa, Marie-France van Heel, precum și reprezentanți ai British Museum.

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Zâmbind și glumind, cei doi lideri au admirat opera veche de aproape un mileniu, lungă de aproximativ 70 de metri, expusă pentru prima dată întinsă pe o suprafață plană, într-o sală slab iluminată.

Tapiseria de la Bayeux, realizată în secolul al XI-lea, ilustrează cucerirea Angliei în anul 1066 de către William Cuceritorul și este considerată una dintre cele mai importante opere ale patrimoniului medieval european.

„Sper ca Franța și Regatul Unit să poată țese o legătură la fel de strânsă ca firele acestei broderii milenare”, a declarat Emmanuel Macron.

Liderul francez a vorbit și despre diferențele politice care există încă între Paris și Londra, dar a insistat asupra ideii de dialog.

„Chiar dacă nu suntem întotdeauna de acord în toate privințele, ne respectăm (…) și rămânem deschiși la discuții pe toate subiectele, inclusiv relansarea relațiilor dintre Regatul Unit și Uniunea Europeană”, a declarat Macron.

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Charles al III-lea: Tapiseria este „un prețios simbol al încrederii”

Regele Charles al III-lea a descris expunerea tapiseriei la Londra drept un gest cu o încărcătură simbolică puternică. Monarhul britanic a vorbit despre „o bucurie deosebită” la vederea operei și a subliniat că împrumutarea ei către Regatul Unit reprezintă o dovadă de încredere între cele două țări.

Tapiseria este „un prețios simbol al încrederii” și „cel mai bun simbol posibil al acestei înțelegeri prietenoase despre care vorbim cu atâta afecțiune”, a declarat Regele Charles al III-lea, suveranul Regatului Unit.

La ieșirea din British Museum, monarhul a rezumat experiența într-un singur cuvânt: „Minunată”.

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Înaintea vizitei la muzeu, Charles al III-lea și regina Camilla i-au primit pe Emmanuel și Brigitte Macron la Clarence House, într-o întâlnire desfășurată departe de camerele de filmat. Cele două cupluri au mers apoi împreună la British Museum.

Regele și președintele francez au călătorit în aceeași mașină, iar regina Camilla și Brigitte Macron, amândouă îmbrăcate în alb, au sosit separat.

Pentru Andy Burnham, prezența celor două cupluri și expunerea tapiseriei marchează „un moment important în istoria” celor două țări.

„În timp ce sărbătorim patrimoniul nostru comun, președintele Macron și cu mine vom continua să consolidăm legăturile dintre cele două națiuni”, a declarat Andy Burnham, prim-ministrul Regatului Unit.

Când se va putea vizita expoziția dedicată tapiseriei de la Bayeux

Expoziția dedicată tapiseriei de la Bayeux se va deschide publicului pe 10 septembrie.

Emmanuel Macron a decis personal împrumutarea operei pentru un an, cu ocazia vizitei sale de stat în Regatul Unit din iulie 2025, cu scopul declarat de a „revigora relația culturală” și de a marca „încrederea” dintre Paris și Londra.

Tapiseria a ajuns la British Museum pe 10 iulie, deși decizia de a o transporta în Regatul Unit a stârnit controverse în Franța. Unii experți și apărători ai patrimoniului s-au temut că deplasarea unei opere atât de fragile ar putea provoca deteriorări ireversibile.

La jumătatea lunii iulie, ministrul francez al Culturii, Catherine Pégard, a declarat însă la Londra că tapiseria se află „în stare foarte bună”. Opera va rămâne în capitala britanică până la 11 iulie 2027, după care se va întoarce la Bayeux, în Normandia.

Macron și Burnham discută despre Ucraina, apărare și relația cu UE

Emmanuel Macron urmează să aibă joi o întâlnire oficială și un prânz de lucru la Downing Street cu Andy Burnham. Noul premier britanic l-a înlocuit la jumătatea lunii iulie pe Keir Starmer, iar Macron este al doilea lider străin pe care îl primește după Volodimir Zelenski.

Relația franco-britanică a cunoscut numeroase tensiuni după Brexit, însă în perioada Starmer-Macron cooperarea dintre cele două state s-a îmbunătățit considerabil, mai ales în dosarele privind Ucraina și conflictul dintre Statele Unite și Iran.

Printre temele de pe agenda discuțiilor se află Ucraina, Orientul Mijlociu, cooperarea în domeniul apărării și migrația peste Canalul Mânecii. Combaterea traversărilor cu ambarcațiuni mici rămâne una dintre prioritățile Londrei.

Guvernul britanic a anunțat în această vară cel mai scăzut număr de sosiri de migranți din 2019 și a atribuit această evoluție inclusiv acordului cu Franța, reînnoit în aprilie pentru trei ani.

În paralel, cele două guverne afirmă că vor să continue apropierea dintre Regatul Unit și Uniunea Europeană, la zece ani de la Brexit.

Andy Burnham va încerca probabil „să se înscrie în continuitatea lui Starmer”, care a îmbunătățit relațiile „cu marile personalități ale UE”, a declarat Anand Menon, politolog la King’s College London, pentru AFP.

Totuși, expertul avertizează că relația bilaterală bună nu elimină obstacolele existente între Londra și Bruxelles.