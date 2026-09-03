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Instabilitate atmosferică, ploi și vijelii în toată țara, dar și maxime de 34°C. ANM a transmis, pentru Gândul, cum va fi vremea în București

Instabilitate atmosferică, ploi și vijelii în toată țara, dar și maxime de 34°C. ANM a transmis, pentru Gândul, cum va fi vremea în București
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Meteorologii ANM anunță că informarea meteorologică emisă ieri – 2 septembrie 2026 – este valabilă până în această seară la ora 23:01. Instabilitatea atmosferică se menține, nu lipsesc aversele torențiale moderate cantitativ și intensificările vântului.

În unele zone ale țării, temperaturile pot ajunge, totuși, până la 34 de grade, potrivit ANM.

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Meteorologul de serviciu al ANM a transmis, pentru Gândul, ultimele informații despre evoluția vremii.

Astăzi, în regiunile sudice și estice, precum și în zona montană, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. Vor fi înnorări temporar accentuate, averse torențiale și descărcări electrice.

  • După-amiaza și seara, în intervale scurte de timp, de 1-3 ore, cantitățile de apă vor fi de 10-15 l/mp și, izolat, de peste 20-30l/mp.
  • Izolat va cădea grindină.
  • În restul teritoriului, cerul va fi variabil.
  • Probabilitatea pentru manifestări de instabilitate atmosferică va fi mică.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 9 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 20 grade pe litoral. Temperaturile maxime vor fi de 23 de grade în estul Transilvaniei și până la 34 de grade în sudul Banatului și sud-vestul Olteniei. 

În București, astăzi, cerul va fi variabil. Vor fi averse și descărcări electrice, îndeosebi după-amiaza și seara. Temperatura maximă se va situa în jurul a 31 de grade.

În a doua parte a nopții vor fi posibile înnorări, averse, cantități de apă de 1-3 l/mp și descărcări electrice”, a precizat meteorologul de serviciu al ANM.

Unde s-a înregistrat, potrivit ANM, cea mai ridicată temperatură a dimineții

În această dimineață, potrivit ANM, au fost averse de ploaie doar la Botoșani, la ora 09:00. În același timp, termometrele arătau 17 grade Celsius.

  • În București, la aceeași oră, au fost 21 de grade Celsius și cer acoperit.
  • Pe litoral au fost 24 de grade la Sulina și 23 de grade la Constanța.
  • În vestul țării s-au înregistrat temperaturi cuprinse între 17 grade la Timișoara și 19 grade la Arad.
  • La Oradea, termometrele au arătat 18 grade Celsius.

Sursa ANM

Potrivit ANM, cea mai ridicată temperatură a dimineții, la ora 09:00, a fost la Sulina – 24 de grade Celsius.

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