Demisie din USR: ”Mai pot avea integritate dacă rămân?”. Cine părășește partidul lui Dominic Fritz

Senatorul USR Galați George Ștefanache și-a anunțat demisia din partid și spune că va activa, pentru o perioadă, ca senator independent, neafiliat vreunui grup politic. Anunțul vine în contextul crizei care afectează USR după situația lui Dominic Fritz, care urmează să rămână fără mandatul de primar al Timișoarei, după promulgarea Legii ANI de către președintele Nicușor Dan. În același timp, fosta primăriță a Sectorului 1, Clotilde Armand, a fost condamnată la un an de închisoare.

George Ștefanache și-a dat demisia din USR

George Ștefanache a anunțat că părăsește USR și că va continua activitatea parlamentară ca independent. Senatorul spune că decizia nu a fost una ușoară, dar că a ajuns la concluzia că valorile sale nu mai coincid cu direcția organizației politice din care făcea parte.

„Am demisionat din USR. Voi activa o perioadă ca senator independent, neafiliat vreunui grup politic, continuând să-i reprezint pe gălățeni în Parlamentul României, în deplină concordanță cu jurământul depus.

​Există momente în care drumul personal se desparte de drumul unei organizații, iar această despărțire nu vine niciodată ușor. Nu pentru că ar lipsi argumentele, ci pentru că există o loialitate firească față de oamenii alături de care ai mers, față de efortul depus, față de speranțele împărtășite.

Vine un timp în care îți dai seama că ritmul tău interior nu mai coincide cu ritmul structurii politice din care faci parte.Că preocupările tale sunt tot mai mult despre oameni, iar preocupările organizației sunt tot mai mult despre sine.Că societatea se mișcă, se schimbă, cere răspunsuri, iar mecanismele interne rămân blocate într-o altă viteză, într-o altă logică, într-o altă lume, idealizată, dar neactualizată ”, a scris senatorul pe Facebook.

Ștefanache susține că există o diferență tot mai mare între preocupările conducerii centrale a partidului și activitatea organizației locale de la Galați. El critică ceea ce consideră a fi lipsa de activitate a filialei locale și susține că partidul trebuie să aibă candidați gălățeni pentru alegerile locale.

​”Chiar dacă la nivelul central al USR există o preocupare intensă de păstrare a unor valori „asumate”, aceasta se diluează în teritoriu, până la estompare, așa cum este cazul la Galați. Oricât de atașat aș fi de activitatea partidului la nivel central și parlamentar, nu pot accepta inactivitatea „asumată” a structurii politice locale din care deja am făcut parte.