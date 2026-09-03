Demisie din USR: ”Mai pot avea integritate dacă rămân?”. Cine părășește partidul lui Dominic Fritz

Senatorul USR Galați George Ștefanache și-a anunțat demisia din partid și spune că va activa, pentru o perioadă, ca senator independent, neafiliat vreunui grup politic. Anunțul vine în contextul crizei care afectează USR după situația lui Dominic Fritz, care urmează să rămână fără mandatul de primar al Timișoarei, după promulgarea Legii ANI de către președintele Nicușor Dan. În același timp, fosta primăriță a Sectorului 1, Clotilde Armand, a fost condamnată la un an de închisoare.
George Ștefanache a anunțat că părăsește USR și că va continua activitatea parlamentară ca independent. Senatorul spune că decizia nu a fost una ușoară, dar că a ajuns la concluzia că valorile sale nu mai coincid cu direcția organizației politice din care făcea parte.
„Am demisionat din USR. Voi activa o perioadă ca senator independent, neafiliat vreunui grup politic, continuând să-i reprezint pe gălățeni în Parlamentul României, în deplină concordanță cu jurământul depus.
Ștefanache susține că există o diferență tot mai mare între preocupările conducerii centrale a partidului și activitatea organizației locale de la Galați. El critică ceea ce consideră a fi lipsa de activitate a filialei locale și susține că partidul trebuie să aibă candidați gălățeni pentru alegerile locale.
George Ștefanache afirmă că s-a aflat de ceva vreme în dilema de a rămâne în partid pentru a încerca să schimbe lucrurile din interior sau de a pleca pentru a nu deveni „complice la stagnare”.
„Pentru mine, răspunsul începe cu o întrebare simplă: «Mai pot să-mi păstrez integritatea dacă rămân?» Dacă răspunsul devine neclar, dacă vocea interioară începe să se stingă, dacă valorile care m-au adus aici nu mai găsesc loc să respire, atunci plecarea nu mai este o ruptură ci o necesitate”, a scris senatorul.
Acesta susține că demisia nu este motivată de orgoliu sau supărare și că intenționează să continue activitatea politică.
„Plec pentru că nu vreau să devin spectatorul propriei mele tăceri. Plec pentru că nu vreau să validez prin prezență ceea ce nu mai pot susține prin conștiință”, a mai transmis George Ștefanache.
Senatorul spune că va continua să-i reprezinte pe gălățeni și că speră ca această demisie să nu însemne și încheierea carierei sale politice.
„Și, mai ales, plec animat de speranța ca drumul meu politic nu se închide aici. El va continua acolo unde pot rămâne autentic, lucid și util pentru Galați”, a concluzionat acesta.