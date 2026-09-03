Prima pagină » Știri externe » Israelul avertizează Iranul înaintea sărbătorilor evreiești de toamnă: „Dacă vom fi atacați, vom răspunde cu forță”

Israelul avertizează Iranul înaintea sărbătorilor evreiești de toamnă: „Dacă vom fi atacați, vom răspunde cu forță”

Israelul avertizează Iranul înaintea sărbătorilor evreiești de toamnă: „Dacă vom fi atacați, vom răspunde cu forță”
Israel Katz - Foto: Mediafax foto
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Israelul spune că nu intenționează să intre în confruntarea dintre SUA și Iran, dar avertizează Teheranul că orice atac asupra teritoriului israelian va primi un răspuns puternic și rapid. Armata este în alertă înaintea sărbătorilor evreiești de toamnă.

Israelul încearcă să rămână în afara noii escaladări dintre Statele Unite și Iran, dar transmite Teheranului un avertisment fără echivoc: dacă teritoriul israelian va fi atacat, riposta va fi puternică. Mesajul vine într-un moment în care Iranul a lansat atacuri asupra mai multor țări din regiune ca răspuns la bombardamentele americane, relatează Arabnews.com

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a declarat că, până în acest moment, atacurile iraniene au vizat alte state din regiune, nu Israelul.

„În acest moment, iranienii efectuează atacuri în întreaga regiune, cu excepția noastră. Dar este posibil să ne atace și suntem pregătiți pentru asta”, a declarat Israel Katz.

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz - Foto: Profimedia images

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz – Foto: Profimedia imagesFILE PHOTO, Model Release: no, Credit line: Thanassis Stavrakis / AP / Profimedia

Mesajul a fost dublat de ministrul israelian de Externe, Gideon Saar, care a insistat că Israelul nu urmărește, deocamdată, să intre direct în noua confruntare militară dintre Washington și Teheran.

„Nu avem intenția de a ne alătura războiului în acest moment. Dacă vom fi atacați de Iran, cu siguranță vom răspunde cu forță, dar nu sunt sigur că Iranul va comite această greșeală”, a declarat Gideon Saar.

Avioanele israeliene, „gata de decolare”

Israel Katz a transmis că forțele aeriene israeliene sunt pregătite să reacționeze imediat în cazul unei amenințări directe. Potrivit ministrului Apărării, avioanele militare sunt „gata de decolare”.

Katz a legat actuala stare de alertă și de apropierea sărbătorilor evreiești de toamnă, afirmând că iranienilor „le place să atace în timpul sărbătorilor evreiești”.

Declarația trimite la o sensibilitate istorică profundă în Israel, deși cele mai cunoscute atacuri produse în timpul unor mari sărbători evreiești nu au fost lansate de Iran. Unul dintre cele mai puternice precedente este Războiul de Yom Kippur din 1973, declanșat printr-un atac surpriză al Egiptului și Siriei chiar în ziua de Yom Kippur.

O altă traumă majoră este atacul fără precedent condus de Hamas la 7 octombrie 2023, produs într-o zi de Sabat și în timpul sărbătorii Simchat Torah.

DEIR AL BALAH, GAZA – FEBRUARY 8: Israeli hostages Or Levy, Eli Sharabi, and Ohad Ben Ami being handed over to the International Committee of the Red Cross by the fighters of the Palestinian resistance group Hamas under a ceasefire and prisoner exchange agreement with Israel, in Deir al Balah, Gaza, on February 8, 2025. Ashraf Amra / Anadolu/ABACAPRESS.COM,Image: 961236647, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no

În 2026, sărbătorile evreiești de toamnă încep la căderea nopții pe 11 septembrie, cu Rosh Hashana, Anul Nou evreiesc. Urmează Yom Kippur, între 20 și 21 septembrie, iar Sukkot începe pe 25 septembrie.

Israelul încearcă să evite o nouă intrare directă în război

Amintim că Israelul a intrat alături de Statele Unite în războiul din Orientul Mijlociu la sfârșitul lunii februarie, dar și-a redus ulterior implicarea militară după acordul de încetare a focului dintre Washington și Teheran, semnat în aprilie.

Chiar și după prăbușirea acelui acord și reluarea confruntărilor, Israelul a rămas până acum mai degrabă în plan secund din punct de vedere militar și nu s-a mai implicat în ofensiva americană asupra regimului de la Teheran.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Macron și Regele Charles al III-lea celebrează relația istorică franco-britanică la tapiseria de la Bayeux: „Un prețios simbol al încrederii”
10:10
Macron și Regele Charles al III-lea celebrează relația istorică franco-britanică la tapiseria de la Bayeux: „Un prețios simbol al încrederii”
EXTERNE Erdogan îndeamnă Grecia să oprească înarmarea insulelor din Marea Egee. „Turcia va face ceea ce este necesar”
10:05
Erdogan îndeamnă Grecia să oprească înarmarea insulelor din Marea Egee. „Turcia va face ceea ce este necesar”
ANALIZA de 10 Rața șchioapă și cântecul de lebădă. De ce ultimii doi ani de mandat ai lui Trump ar putea fi cea mai haotică perioadă de până acum
10:00
Rața șchioapă și cântecul de lebădă. De ce ultimii doi ani de mandat ai lui Trump ar putea fi cea mai haotică perioadă de până acum
FLASH NEWS Trump susține că Iranul ar fi atacat orașe americane dacă obținea arma nucleară: „Jumătate din lume ar fi distrusă. Sunt bolnavi”
09:24
Trump susține că Iranul ar fi atacat orașe americane dacă obținea arma nucleară: „Jumătate din lume ar fi distrusă. Sunt bolnavi”
CONTROVERSĂ În ce cheie poate fi citită vizita lui John Ratcliffe, directorul CIA, la Moscova și care ar fi, de fapt, mizele
09:00
În ce cheie poate fi citită vizita lui John Ratcliffe, directorul CIA, la Moscova și care ar fi, de fapt, mizele
FLASH NEWS Atac armat în centrul orașului Minneapolis, SUA: trei morți și mai mulți răniți, inclusiv trei polițiști. FBI a intervenit în forță
08:38
Atac armat în centrul orașului Minneapolis, SUA: trei morți și mai mulți răniți, inclusiv trei polițiști. FBI a intervenit în forță
Mediafax
Cum încearcă Maduro să scape de procesul pentru narcoterorism
Digi24
Noua coaliție mortală ce amenință să destabilizeze și mai mult Orientul Mijlociu. Doi foști inamici s-au aliat în lupta contra SUA
Cancan.ro
495 lei amendă pentru toți șoferii români care pleacă la drum noaptea, fără a verifica acest detaliu aparent banal
Prosport.ro
Diletta Leotta a încins atmosfera pe plajă! Cum s-a fotografiat vedeta TV
Adevarul
Vine o nouă ordine mondială. Nu suntem pregătiți, avertizează o expertă în istoria relațiilor internaționale
Mediafax
Școala de lângă casă: facilitatea imobiliară care crește valoarea proprietăților
Click
Dan Alexa, prima reacție după dezvăluirile Andreei Popescu. Ce spune despre vedetă: „Nu ar trebui să intereseze pe nimeni”
Digi24
Locul de parcare din fața casei sau a blocului: Cine îl poate folosi și ce faci dacă alt șofer îl ocupă
Cancan.ro
Lovitură pentru Teodora Becali! Decizia luată de Tribunalul Constanţa în dosarul care o vizează pe fiica patronului FCSB
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Nuți, bona copiilor Anamariei Prodan. Cine este cea care i-a fost alături ani buni impresarei
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
EXCLUSIV | De la ce distanță te înregistrează noile radare fixe montate pe DN 1, cu rol de calmare a traficului
Descopera.ro
Cine a inventat gurile de canal?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Se poate face dragoste într-o zi de doliu național?
Descopera.ro
Test de cultură generală. Câtă apă există pe Pământ?
Mediafax Italia
Șoferii din Italia folosesc aceste semnale la volan. În România, mesajul poate fi complet diferit
Mediafax Spania
„Tupeiști și aroganți!” Cine sunt turiștii cu cea mai proastă reputație în toată Spania
FLASH NEWS Nicușor Dan l-a primit la Cotroceni pe António Costa, președintele Consiliului European. Prioritățile României în UE, pe agenda discuțiilor
11:23
Nicușor Dan l-a primit la Cotroceni pe António Costa, președintele Consiliului European. Prioritățile României în UE, pe agenda discuțiilor
SĂNĂTATE Cine ar trebui să se vaccineze împotriva gripei, COVID-19 sau RSV și când trebuie făcută imunizarea. Ce spun medicii
11:05
Cine ar trebui să se vaccineze împotriva gripei, COVID-19 sau RSV și când trebuie făcută imunizarea. Ce spun medicii
REACȚIE Demisie din USR: ”Mai pot avea integritate dacă rămân?”. Cine părășește partidul lui Dominic Fritz
10:55
Demisie din USR: ”Mai pot avea integritate dacă rămân?”. Cine părășește partidul lui Dominic Fritz
CONTROVERSĂ Vicepremierul Oana Gheorghiu confundă Casa de Pensii cu Casa de Sănătate. Ce mesaj a postat în legătură cu sincopele platformei eSanatateaMea.ro
10:51
Vicepremierul Oana Gheorghiu confundă Casa de Pensii cu Casa de Sănătate. Ce mesaj a postat în legătură cu sincopele platformei eSanatateaMea.ro
Gândul de Vreme Instabilitate atmosferică, ploi și vijelii în toată țara, dar și maxime de 34°C. ANM a transmis, pentru Gândul, cum va fi vremea în București
10:33
Instabilitate atmosferică, ploi și vijelii în toată țara, dar și maxime de 34°C. ANM a transmis, pentru Gândul, cum va fi vremea în București
VIDEO Ion Cristoiu: Scandalul Dronei de la Leipzig: o diversiune pusă la cale de Svejk
10:18
Ion Cristoiu: Scandalul Dronei de la Leipzig: o diversiune pusă la cale de Svejk

Cele mai noi

Trimite acest link pe