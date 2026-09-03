Israelul spune că nu intenționează să intre în confruntarea dintre SUA și Iran, dar avertizează Teheranul că orice atac asupra teritoriului israelian va primi un răspuns puternic și rapid. Armata este în alertă înaintea sărbătorilor evreiești de toamnă.

Israelul încearcă să rămână în afara noii escaladări dintre Statele Unite și Iran, dar transmite Teheranului un avertisment fără echivoc: dacă teritoriul israelian va fi atacat, riposta va fi puternică. Mesajul vine într-un moment în care Iranul a lansat atacuri asupra mai multor țări din regiune ca răspuns la bombardamentele americane, relatează Arabnews.com

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a declarat că, până în acest moment, atacurile iraniene au vizat alte state din regiune, nu Israelul.

„În acest moment, iranienii efectuează atacuri în întreaga regiune, cu excepția noastră. Dar este posibil să ne atace și suntem pregătiți pentru asta”, a declarat Israel Katz.

Mesajul a fost dublat de ministrul israelian de Externe, Gideon Saar, care a insistat că Israelul nu urmărește, deocamdată, să intre direct în noua confruntare militară dintre Washington și Teheran.

„Nu avem intenția de a ne alătura războiului în acest moment. Dacă vom fi atacați de Iran, cu siguranță vom răspunde cu forță, dar nu sunt sigur că Iranul va comite această greșeală”, a declarat Gideon Saar.

Avioanele israeliene, „gata de decolare”

Israel Katz a transmis că forțele aeriene israeliene sunt pregătite să reacționeze imediat în cazul unei amenințări directe. Potrivit ministrului Apărării, avioanele militare sunt „gata de decolare”.

Katz a legat actuala stare de alertă și de apropierea sărbătorilor evreiești de toamnă, afirmând că iranienilor „le place să atace în timpul sărbătorilor evreiești”.

Declarația trimite la o sensibilitate istorică profundă în Israel, deși cele mai cunoscute atacuri produse în timpul unor mari sărbători evreiești nu au fost lansate de Iran. Unul dintre cele mai puternice precedente este Războiul de Yom Kippur din 1973, declanșat printr-un atac surpriză al Egiptului și Siriei chiar în ziua de Yom Kippur.

O altă traumă majoră este atacul fără precedent condus de Hamas la 7 octombrie 2023, produs într-o zi de Sabat și în timpul sărbătorii Simchat Torah.

În 2026, sărbătorile evreiești de toamnă încep la căderea nopții pe 11 septembrie, cu Rosh Hashana, Anul Nou evreiesc. Urmează Yom Kippur, între 20 și 21 septembrie, iar Sukkot începe pe 25 septembrie.

Israelul încearcă să evite o nouă intrare directă în război

Amintim că Israelul a intrat alături de Statele Unite în războiul din Orientul Mijlociu la sfârșitul lunii februarie, dar și-a redus ulterior implicarea militară după acordul de încetare a focului dintre Washington și Teheran, semnat în aprilie.

Chiar și după prăbușirea acelui acord și reluarea confruntărilor, Israelul a rămas până acum mai degrabă în plan secund din punct de vedere militar și nu s-a mai implicat în ofensiva americană asupra regimului de la Teheran.