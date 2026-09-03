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Vicepremierul Oana Gheorghiu confundă Casa de Pensii cu Casa de Sănătate. Ce mesaj a postat în legătură cu sincopele platformei eSanatateaMea.ro

Vicepremierul Oana Gheorghiu confundă Casa de Pensii cu Casa de Sănătate. Ce mesaj a postat în legătură cu sincopele platformei eSanatateaMea.ro
Oana Gheorghiu
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Vicepremierul Oana Gheorghiu a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj depre platforma eSanatateaMea.ro, acesta fiind un punct unic de acces la serviciile și informațiile medicale disponibile în format digital, aceasta nefiind funcțională. 

Însă, vicepremierul a confundat Casa de Pensii cu Casa de Sănătate… În postarea inițială, Oana Gheorghiu a scris  ”Casa Națională de Pensii Publice a lansat portal.eSanatateaMea.ro”, deși corect ar fi fost Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

Ulterior, după câteva minute, politicianul și-a descoperit greșeala și a editat postarea, punând numele corect, însă modificarea se poate vedea foarte bine în istoricul editărilor de pe Facebook.

Ce a postat pe Facebook Oana Gheorghiu

Dincolo de greșeala din textul postat pe rețețele sociale, vicepremierul a anunțat că se va veni cu o soluție rapidă pentru funcționarea platformei care va fi operaționalizată în săptămânile care urmează.

”Digitalizarea serviciilor publice este absolut necesară, însă ea trebuie făcută doar punând pe primul loc oamenii și experiența lor în utilizarea acestor servicii. Casa Națională de Asigurări de Sănătate a lansat portal.eSanatateaMea.ro, un punct unic de acces la serviciile și informațiile medicale disponibile în format digital. Este o inițiativă foarte bună: cetățenii vor putea efectua online programările medicale, gestiona programările existente, accesa informațiile și rezultate medicale disponibile și identifica furnizori de servicii medicale.

Din păcate, înrolarea în platformă prin intermediul ROeID a generat mari dificultăți încă din prima zi. În acest context, am reunit de urgență toate autoritățile implicate și am identificat soluții rapide pentru validarea accelerată a identităților digitale aflate în așteptare. Este vorba de un volum de aproximativ 25.000 solicitări.

În paralel, am identificat o soluție alternativă adițională pentru procesul de înrolare în platforma eSanatateaMea, care va fi operaționalizată în săptămânile care urmează. Statul și instituțiile publice au obligația să implementeze aplicații digitale moderne, interconectate, care să ofere soluții concrete pentru oameni.
Digitalizarea aduce transparență și elimină birocrația, statul la coadă și bătăile de cap”, a scris Oana Gheorghiu pe Facebook.

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