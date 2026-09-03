Medicii americani fac front comun și lansează noi recomandări pentru vaccinarea din această toamnă, în contextul în care populația se confruntă cu mesaje schimbătoare din partea autorităților sanitare.

Mai multe organizații medicale importante îi îndeamnă pe oameni să se vaccineze împotriva gripei și a COVID-19. Mai mult decât atât, medicii atrag atenția că și virusul respirator sincițial (RSV) poate reprezenta un pericol pentru anumite categorii.

Recomandările vin după ce Administrația pentru Alimente și Medicamente (FDA) a aprobat versiunile actualizate ale vaccinurilor împotriva gripei și COVID-19. În același timp, organizațiile medicale încearcă să ofere populației un ghid clar într-o perioadă în care recomandările federale privind vaccinarea s-au schimbat.

Medicii avertizează: ”Există multă confuzie și haos”

În mod tradițional, recomandările privind vaccinarea sezonieră sunt formulate de Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC), împreună cu un grup independent de consilieri, notează apnews.com.

În ultimul an însă, oficialii din administrația Trump au renunțat la unele recomandări de lungă durată privind vaccinarea împotriva virusurilor respiratorii și imunizarea de rutină a copiilor. Organizațiile medicale susțin că schimbările nu au fost determinate de apariția unor noi dovezi științifice.

În acest context, Academia Americană de Pediatrie (American Academy of Pediatrics), Academia Americană a Medicilor de Familie (American Academy of Family Physicians), Colegiul AMerican de Obstretică și Ginecologie (American College of Obstetricians and Gynecologists) și Societatea Americană de Boli Infecțioase (Infectious Diseases Society of America) au venit cu propriile recomandări.

Aproape toată lumea ar trebui să se vaccineze împotriva gripei

Specialiștii recomandă vaccinarea antigripală pentru aproape toate persoanele cu vârsta de cel puțin 6 luni. Vaccinul este considerat cu atât mai important pentru persoanele de peste 65 de ani, femeile însărcinate, copiii mici și persoanele care suferă de boli cronice, precum astm, diabet sau afecțiuni cardiace. În aceeași categorie intră și persoanele cu sistemul imunitar slăbit.

Ultimele două sezoane gripale au fost deosebit de severe, fiind înregistrat un număr neobișnuit de mare de decese în rândul copiilor. Majoritatea copiilor care au murit nu erau vaccinați.

Vaccinarea nu elimină complet riscul de infectare, însă poate reduce semnificativ riscul unor forme grave ale bolii. O analiză publicată în JAMA a indicat că vaccinarea a redus cu aproximativ 31% spitalizările asociate gripei în rândul adulților vârstnici.

Un nou vaccin antigripal, bazat pe tehnologia ARN mesager

Pentru persoanele în vârstă există trei variante de vaccin antigripal ”îmbunătățite”, concepute pentru a oferi o protecție mai bună. Medicii recomandă seniorilor să opteze pentru una dintre aceste variante atunci când este disponibilă, însă avertizează că vaccinarea nu ar trebui amânată doar pentru că un anumit produs nu se găsește.

O noutate în acest sezon vaccinul antigripal produs de Moderna și bazat pe tehnologia ARN mesager, destinat persoanelor cu vârsta de cel puțin 50 de ani.

Un studiu a indicat că vaccinul a fost cu 27% mai eficient decât un vaccin antigripal standard în prevenirea îmbolnăvirilor simptomatice la persoanele cu vârste între 50 și 64 de ani.

Pentru cei care preferă să evite injecțiile există și varianta vaccinului administrat sub forma unui spray nazal. FluMist poate fi utilizat de persoanele cu vârste între 2 și 49 de ani care îndeplinesc criteriile medicale.

Cine ar trebui să facă vaccinul împotriva COVID-19

Recomandările privind vaccinarea anti-COVID-19 sunt mai restrictive decât în anii anteriori: adulții cu vârsta de cel puțin 65 de ani și persoanele mai tinere care au cel puțin o afecțiune ce crește riscul de complicații.

Medicii de familie recomandă însă vaccinarea tuturor adulților, cu o atenție specială acordată seniorilor și persoanelor care prezintă factori de risc.

Pentru adulții de peste 65 de ani este recomandată o doză în această toamnă, urmată de o a doua doză după șase luni, deoarece protecția oferită de vaccin scade în timp.

Copiii și femeile însărcinate, recomandări speciale

Academia Americană de Pediatrie recomandă vaccinarea anti-COVID-19 pentru copiii cu vârste între 6 și 23 de luni și pentru copiii mai mari care prezintă afecțiuni ce îi expun unui risc crescut.

Organizația susține și vaccinarea copiilor în situația în care părinții aleg această variantă.

În cazul femeilor însărcinate, medicii spun că nu există dovezi că vaccinarea împotriva COVID-19 ar crește riscul de avort spontan sau de alte probleme în timpul sarcinii.

”Vă rog să vă vaccinați”, a transmis dr. Christina Davidson, reprezentanta American College of Obstetricians and Gynecologists.

Vaccinurile nu împiedică toate infectările, dar reduc riscul formelor severe

Un aspect subliniat de medicii americani este că vaccinurile împotriva gripei și COVID-19 nu oferă protecție absolută împotriva infectării. Principalul beneficiu este reducerea riscului de boală severă, spitalizare și complicații.

Potrivit Vaccine Integrity Project, vaccinarea anti-COVID administrată toamna trecută a redus cu 53% riscul de spitalizare în rândul persoanelor vârstnice și a diminuat prezentările la camerele de urgență în cazul copiilor foarte mici.

Cele mai frecvente reacții adverse sunt ușoare și dispar, de regulă, într-un timp scurt: durere la locul injectării, oboseală, dureri de cap, dureri musculare și febră ușoară.

Când este momentul potrivit pentru vaccinare

Pentru vaccinul antigripal, luna octombrie este considerată perioada ideală, deoarece virusurile gripale încep, de regulă, să circule mai intens în luna noiembrie.

În cazul COVID-19, circulația virusului poate crește încă de la sfârșitul verii și poate înregistra un nou vârf după sărbătorile de iarnă.

Medicii spun că vaccinarea anti-COVID poate fi programată și cu câteva săptămâni înaintea unui eveniment important, precum o călătorie sau o reuniune de familie.

RSV poate fi periculos pentru bebeluși și vârstnici

Virusul respirator sincițial, cunoscut sub abrevierea RSV, provoacă în multe cazuri simptome asemănătoare unei răceli. Pentru sugari și persoanele în vârstă, însă, infecția poate deveni severă și chiar fatală.

Medicii de familie recomandă o doză de vaccin împotriva RSV persoanelor cu vârsta de cel puțin 75 de ani și adulților între 50 și 74 de ani care prezintă factori de risc.

Vaccinarea este recomandată și în ultima parte a sarcinii, pentru a proteja bebelușul în primele luni de viață, în timpul sezonului RSV. Pentru sugarii ale căror mame nu au fost vaccinate în timpul sarcinii și pentru anumiți copii cu risc crescut există și medicamente preventive cu efect similar vaccinării.