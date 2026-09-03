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Ion Cristoiu: Scandalul Dronei de la Leipzig: o diversiune pusă la cale de Svejk

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„Dacă n-am ști că a ridicat și continuă să ridice tensiunea internațională până în pragul declanșării unui război Mondial, am râde și cu fundul de scandalul declanșat în chip oficial de conducerea Germaniei, în frunte cu cancelarul Merz”, își începe publicistul Ion Cristoiu cel mai nou jurnal zilnic.

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„Într-o declarație solemnă, nemțească, am fost anunțați că Federația Rusă a pus la cale, în cadrul războiului hibrid, un atentat cu dronă, cu explozibil, pe aeroportul din Leipzig. Și ne-am amintit că e vorba de o dronă despre care aceleași autorități spuneau că „a fost descoperită în noaptea de 4 spre 5 august 2026, în jurul orei 23:40 – 23:42 de un angajat al aeroportului, șofer de autobuz, în zona de marfă, lângă pista sudică” și cică era lângă un avion cargo, care urma să transporte armament în Ucraina. S-au luat imediat filmările și s-a văzut că drona a ajuns acolo în jurul orei 19:30.

În momentul în care s-a dat acest comunicat, nu s-a spus cine a trimis drona. Sigur că noi am făcut ochii mari și, plecând de la premisa că nemții n-au umor, ne-am întrebat totuși cum de a ajuns drona la aeroport. Leipzig este un aeroport civil, este bază pentru programul NATO, după 2022, avioanele Antolov ale Urainei operează aici. Deci, drona, ar fi trebuit să fi făcut, de la Kalingrad, 700 de km și să nu fi fost prinsă de radar, nu a încercat nimeni să o doboare. A ajuns în zona aeroportului, ședea acolo pitită lângă un avion și a găsit-o un șofer. Noi, din realitățile noastre românești, administrate de Miruță, știm că, dacă în România, dacă o dronă pătrunde un metru, imediat e sesizată de radarele noastre, românești, nu nemțești.

Deci, există în România, dar nemții n-au radare. Dacă este un aeroport atât de important, nu ar fi trebuit să intre acolo nici cioara! Și ieri s-a aflat că a fost vorba de o acțiune a Rusiei, dar din fericire nu s-a întâmplat nimic. Dar, de data aceasta, nu mai avem varianta că drona a zburat fâl-fâl 700 de km, ci a fost dusă de doi inși acolo, în bucăți, și a fost montată acolo pe aeroport. Unde sunt nemții? Poliție? Apoi, Germania are un Serviciu de Informații, care are misiunea de a depista orice tentativă. S-a creat imediat o isterie. Toate țările UE și-au exprimat solidaritatea cu Germania.

Și noi am zis: dar în Germania, a făcut cineva o anchetă să vadă cum, presupunând că a fost o dronă rusească, desi nu a fost nicio dovadă, cum a fost posibil să pătrundă în aeroport. Și atunci ne întrebăm: unde sunt nemții? Păi dacă e posibil așa în Germania și Germania cere ajutor României, păi și atunci e clar că nu mai e Germania de altădată”, a mai precizat scriitorul.

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