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România, în topul generozității în Europa. Cât au donat românii în 2025

România, în topul generozității în Europa. Cât au donat românii în 2025
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România ocupă primul loc în Uniunea Europeană în clasamentul donațiilor raportate la venituri, potrivit World Giving Report 2026. Românii au oferit, în medie, 0,9% din venituri în 2025, dacă sunt cumulate donațiile către organizații caritabile, sprijinul financiar acordat direct persoanelor aflate în nevoie și donațiile pentru cauze religioase.

Raportul realizat de Charities Aid Foundation (CAF) se bazează pe un sondaj realizat în 105 țări, la care au participat 60.443 de persoane, chestionate între 5 ianuarie și 18 februarie 2026 cu privire la formele de sprijin oferite în anul precedent.

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România, pe primul loc în UE în topul generozității

Cu un procent de 0,9% din venituri alocat donațiilor, România este urmată de Croația, cu 0,8%, și Irlanda, cu 0,7%. Media europeană a fost de 0,6%, în timp ce la nivel mondial donațiile au reprezentat, în medie, 1% din venituri.

Clasamentul se schimbă însă dacă sunt luate în calcul doar donațiile către organizații caritabile. În România, 27% dintre respondenți au declarat că au făcut astfel de donații în 2025. Cei care au donat au oferit, în medie, 0,4% din venituri.

Prin comparație, în Irlanda, peste două treimi dintre participanți au spus că au donat către organizații caritabile. Astfel, poziția României în clasamentul general nu se explică prin faptul că foarte mulți români donează către ONG-uri, ci prin faptul că sprijinul financiar total raportat la venituri este ridicat.

La nivel european, 38% dintre oameni au donat către organizații caritabile, 26% au oferit bani direct unor persoane aflate în nevoie, iar 14% au făcut donații pentru cauze religioase. În România, donațiile către organizații caritabile reprezintă doar una dintre formele de sprijin luate în calcul de raport.

Studiul indică și o legătură între generozitate și sentimentul de apartenență la comunitate. Țările în care peste 80% dintre oameni spun că au un sentiment puternic de apartenență înregistrează, în medie, donații de aproximativ trei ori mai mari decât cele în care mai puțin de jumătate dintre oameni simt acest lucru.

Lipsa banilor, principalul motiv pentru care oamenii nu donează

La nivel mondial, 39% dintre persoanele care nu au făcut donații în 2025 au spus că nu și-au permis. Procentul crește la 44% în cazul țărilor cu venituri ridicate.

La polul opus, Nigeria ocupă primul loc în clasamentul mondial, cu donații echivalente, în medie, cu 2,8% din venituri. În aceste țări, o mare parte dintre bani, aproximativ 45%, este oferită direct persoanelor și familiilor aflate în nevoie. datele nu arată că România are cei mai mulți donatori din Europa, ci că, atunci când sunt cumulate toate formele de sprijin analizate și raportate la venituri, românii au alocat cea mai mare proporție din Uniunea Europeană: 0,9%.

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