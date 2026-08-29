(P) Salubrizare S5. Cum reciclăm deșeurile voluminoase

Deșeurile voluminoase sunt cele grele și de mari dimensiuni ce nu pot fi colectate prin modalitatea standard de colectare în cadrul programelor de menajer și deșeuri reciclabile.

Ce deșeuri voluminoase poate prelua serviciul de salubrizare S5

Obiecte de mobilier sau accesorii ale acestor, fotolii, canapele, saltele, ferestre, uși ș.a.m.d.

Acest lucru se va realiza conform unui program separat, în baza unei solicitări în prealabil prin e-mail/telefon.

Salubritate S5 colectează deșeuri voluminoase gratuit, pe bază de solicitare, în ultima sâmbătă a fiecări luni sau contracost, 24/7, la cerere.

Contact: 031/9450 / [email protected], www.salubrizare5.ro