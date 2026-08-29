Prima pagină » Diverse » (P) Salubrizare S5. Cum reciclăm deșeurile voluminoase

(P) Salubrizare S5. Cum reciclăm deșeurile voluminoase

(P) Salubrizare S5. Cum reciclăm deșeurile voluminoase
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Deșeurile voluminoase sunt cele grele și de mari dimensiuni ce nu pot fi colectate prin modalitatea standard de colectare în cadrul programelor de menajer și deșeuri reciclabile.

Ce deșeuri voluminoase poate prelua serviciul de salubrizare S5

Obiecte de mobilier sau accesorii ale acestor, fotolii, canapele, saltele, ferestre, uși ș.a.m.d.

Acest lucru se va realiza conform unui program separat, în baza unei solicitări în prealabil prin e-mail/telefon.

Salubritate S5 colectează deșeuri voluminoase gratuit, pe bază de solicitare, în ultima sâmbătă a fiecări luni sau contracost, 24/7, la cerere.

Contact: 031/9450 / [email protected], www.salubrizare5.ro

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Mediafax
„Panică de iarnă”. Depozitele de gaze ale UE, la cel mai scăzut nivel din ultimii 13 ani
Digi24
Epuizare, baze distruse, armament compromis: de ce rolul SUA în Orientul Mijlociu va fi, probabil, regândit de Trump
Cancan.ro
Stațiunea din România care i-a cucerit pe sârbi. Românii o ignoră, străinii au descoperit-o
Prosport.ro
Imaginile verii cu David Popovici! Și-a luat o „bijuterie” nouă, de 160.000 de euro
Adevarul
Super-capra din nordul României: noua rasă care ar putea schimba piața lactatelor
Mediafax
Tristan Tate se plânge de mâncarea din închisoare și spune că a slăbit aproape 6 kilograme
Click
La 68 de ani, Natalia Guberna arată impecabil în costum de baie! Cu ce cremă ieftină, celebră în comunism, scapă de riduri: „Costă vreo 20-30 de lei”
Digi24
Cine este Mette-Marit, noua regină a Norvegiei. Controversele stârnite de „Cenuşăreasa” familiei regale GALERIE FOTO
Cancan.ro
Victoria Ionescu, condusă pe ultimul drum de către fostul iubit. Cine este Luca de Mezzo, de fapt
Ce se întâmplă doctore
Cât a plătit Gabriela Cristea pentru injecțiile de slăbit. Prețul unui an de tratament este uriaș: „Pentru un om obișnuit, costurile sunt imense”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
O mașină din Mad Max, construită din două modele complet diferite, se vinde pe eBay
Descopera.ro
Ce este un material misterios și roșiatic observat pe Pluto?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Am o boală care mă împiedică să țin dietă!
Descopera.ro
Ce miros aveau parfumurile egiptenilor acum 3.500 de ani? Cercetătorii încearcă să le recreeze
FLASH NEWS Donald Trump anunță un acord petrolier cu Venezuela fără precedent. Tranzacția dublează rezerva de petrol a Statelor Unite
10:59
Donald Trump anunță un acord petrolier cu Venezuela fără precedent. Tranzacția dublează rezerva de petrol a Statelor Unite
VIDEO Cursă ca în filme pe străzile din Lugoj. Un șofer beat și fără permis a lovit o mașină care a aterizat pe terasa unui restaurant
10:59
Cursă ca în filme pe străzile din Lugoj. Un șofer beat și fără permis a lovit o mașină care a aterizat pe terasa unui restaurant
Turist englez, oripilat de ce a pățit în restaurantul hotelului lui Gică Hagi din Mamaia. Ce a primit să mănânce la micul-dejun: „Am întrebat personalul cum este posibil așa ceva”
10:38
Turist englez, oripilat de ce a pățit în restaurantul hotelului lui Gică Hagi din Mamaia. Ce a primit să mănânce la micul-dejun: „Am întrebat personalul cum este posibil așa ceva”
FLASH NEWS Imagini emoționante din Norvegia. Mii de oameni s-au adunat pe străzile din Oslo pentru a-și lua rămas-bun de la regele Harald
10:26
Imagini emoționante din Norvegia. Mii de oameni s-au adunat pe străzile din Oslo pentru a-și lua rămas-bun de la regele Harald
METEO Septembrie bizar în România: în unele orașe e caniculă, în altele ninge! Prognoza completă a meteorologilor Easeweather
10:20
Septembrie bizar în România: în unele orașe e caniculă, în altele ninge! Prognoza completă a meteorologilor Easeweather
Gândul de Vreme Informare meteorologică de ultimă oră, emisă de ANM. Vremea se schimbă radical în întreaga țară
10:16
Informare meteorologică de ultimă oră, emisă de ANM. Vremea se schimbă radical în întreaga țară

Cele mai noi

Trimite acest link pe