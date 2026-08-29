Prin apelul său public la organizarea de noi alegeri în Ucraina, Mihailo Fedorov – fostul ministru al Apărării – a deschis cutia Pandorei. Este concluzia pe care o trage jurnalistul Konstantin Skorkin într-o analiză publicată de Carnegie Endowment for International Peace.

De când președintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a demis pe Mihailo Fedorov din funcția de ministru al Apărării, luna trecută, conflictul dintre cei doi bărbați a escaladat.

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Ucraina a intrat într-o perioadă de competiție politică nemaivăzută de la invazia la scară largă a Rusiei din 2022.

Zelenski are acum un adversar care este pregătit să lanseze o provocare politică

Ucraina nu se mai poate întoarce la „viața de dinainte de război”

Fedorov a articulat, de asemenea, ceva ce societatea ucraineană s-a temut mult timp să recunoască. Nu se va mai putea întoarce la „viața de dinainte de război”.

Luptele au dus la prea multe schimbări ireversibile. Vechea Ucraină a dispărut, susține Fedorov, iar politica internă trebuie să se adapteze la noua realitate.

Este prea târziu pentru a împiedica această idee să prindă rădăcini

Este posibil ca această cerere a lui Fedorov de a organiza alegeri prezidențiale în timp de război să se dovedească un început fals în cariera sa politică aflată la început de drum.

Dar este prea târziu pentru a împiedica această idee să prindă rădăcini în mintea elitei ucrainene și a publicului larg.

La urma urmei, susține autorul analizei, ea a fost prezentată pentru prima dată nu ca o amenințare la adresa statului în timp de război, ci ca o cheie a revitalizării și supraviețuirii sale.

Protestele stradale continue, declanșate de demiterea lui Fedorov, le-au depășit de mult pe cele provocate de o lege din 2025.

Atunci, mulți se temeau că ar distruge independența agențiilor anticorupție din Ucraina.

Este clar că protestele actuale au mai puțin de-a face cu calitățile personale ale lui Fedorov.

Au mai mult de a face faptul că întruchipează o dorință de schimbare împărtășită de mulți ucraineni.

„Demonstrațiile l-au obligat pe Zelenski să facă unele concesii, inclusiv demiterea comandantului suprem Oleksandr Syrsky, unul dintre oponenții lui Fedorov.

Dar în cazul lui Fedorov însuși, Zelenski a rămas ferm. Președintele a suspectat că dorința fostului ministru al Apărării de a fi repus în funcție era motivată de ambiție politică.

Și a avut dreptate: odată ce a devenit clar că nu va exista nicio revenire la guvernare sub Zelenski, Fedorov a dublat eforturile, cerând alegeri și schimbări politice”, scrie Konstantin Skorkin.

Fedorov și-a cultivat imaginea unui tânăr vizionar nepătat de sprijinul oligarhilor toxici

Valul de popularitate generat de demiterea sa l-a transformat pe Fedorov într-unul dintre cei mai populari trei candidați la niște ipotetice alegeri prezidențiale, potrivit unui sondaj de opinie.

Ceilalți doi sunt Zelenski și fostul comandant suprem, Valeri Zalujnîi. Există, de asemenea, zvonuri că Fedorov ar putea fi pe cale să înființeze un nou partid politic.

Totul seamănă izbitor cu începutul campaniei lui Zelenski de a deveni președinte.

O campanie unde Fedorov însuși a contribuit la orchestrarea ei.

Fedorov și-a cultivat imaginea unui tânăr vizionar nepătat de sprijinul oligarhilor toxici.

Ar putea fi susținut de instituțiile media liberale și de tinerii oameni de afaceri pricepuți în IT care lucrează în sectorul apărării.

„În același timp, Fedorov are slăbiciunile sale. Cel mai important, este un membru de lungă durată al echipei lui Zelenski.

Până la demiterea sa, a fost singurul ministru care a fost la guvernare din 2019.

Timp de mulți ani, a lucrat pentru a consolida poziția lui Zelenski. Drept urmare, mulți vor pune la îndoială transformarea sa bruscă. Dacă totul este atât de groaznic, de ce a rămas tăcut atât de mult timp?”, explică autorul analizei.

Șansele lui Mihailo Fedorov la viitoarele alegeri din Ucraina

Ideea de a organiza alegeri în timp de război – piesa centrală a campaniei mediatice a lui Fedorov – rămâne nepopulară.

Sondajele sugerează că până la două treimi dintre ucraineni cred că alegerile ar trebui să aștepte până după război. Chiar și unii dintre susținătorii lui Fedorov sunt sceptici în privința acestei cereri.

Mulți au ieșit în stradă pentru a protesta împotriva deciziei lui Zelenski de a demite un ministru al Apărării eficient.

Dar nu au protestat pentru a susține candidatura lui Fedorov pentru funcția de lider a Ucrainei.

„Având în vedere viteza cu care idolii pot fi înlăturați în Ucraina, popularitatea sa ar putea scădea rapid. Soarta politică a lui Fedorov a fost impulsionată în ultimele săptămâni de noile acuzații de corupție formulate împotriva altor membri de rang înalt ai echipei lui Zelenski de către Biroul Național Anticorupție din Ucraina (NABU).

De data aceasta, ancheta se concentrează pe Iryna Mudra, șefa adjunctă a administrației prezidențiale, considerată apropiată de Ermak.

În mod special, ultimele acuzații ale NABU sunt primele care îl implică pe actualul șef de cabinet al lui Zelenski, Kyrylo Budanov. Acesta afost, anterior, cel mai de neatins membru al cercului apropiat al președintelui”, punctează Konstantin Skorkin.

Corupția, problemă acută în Ucraina

Acuzațiile de corupție — inclusiv poveștile sinistre despre saci de bani — au dat greutate apelului lui Fedorov pentru noi alegeri.

Cel puțin pentru moment, însă, guvernul își menține poziția.

Zelenski a respins-o rapid pe Mudra și, ca răspuns la Fedorov, a spus că alegerile din timpul războiului riscă să devină un „tsunami” care ar putea „diviza Ucraina”.

Zelenski își păstrează sprijinul deplin al partidului său, Slujitorul Poporului.

Fedorov nici măcar nu are sprijinul parlamentarilor din opoziție.

„Totuși, pentru Zelenski nu va fi ușor să pună capăt acestei crize. Corupția devine o problemă din ce în ce mai acută.

Pe de o parte, ucrainenii îl văd pe președintele lor drept comandantul suprem. A condus țara prin cinci ani sângeroși de război existențial.

Pe de altă parte, este un politician care a servit mai mult decât mandatul prezidențial de cinci ani și s-a înconjurat de câțiva prieteni controversați. Primul îl ajută pe Zelenski să rămână popular. Cel de-al doilea îl subminează”, explică autorul analizei.

„Ambițiosul Fedorov” poate da restart politicii ucrainene

Potrivit lui Skorkin, multe vor depinde de factorii externi de acum înainte. Aliații europeni ai Ucrainei au adoptat o linie fermă în contextul aparentului atac asupra agențiilor anticorupție din 2025. Dar aceștia au fost reticenți în ceea ce privește perspectiva alegerilor.

Totuși, cursul războiului va determina direcția politicii ucrainene.

„Kremlinul vede probabil recenta tulburare politică de la Kiev ca pe un moment bun pentru o escaladare militară. Este perfect posibil ca o nouă izbucnire, încă din septembrie, să împingă politica internă ucraineană în plan secund.

Dar dacă valul începe să se întoarcă împotriva Ucrainei, ideea alegerilor ca modalitate de salvare a țării ar putea câștiga teren.

Provocarea la adresa guvernului lui Zelenski nu este lansată de rămășițele opoziției de dinainte de război, provenite din vechile elite sau de precautul general ZalujnÎi.

Provocarea este lansată de ambițiosul Fedorov, care are legături cu Occidentul și sprijinul străzii. Se poate prezenta drept singura speranță a țării pentru un nou început” conchide Konstantin Skorkin.