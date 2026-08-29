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Premierul demis, Ilie Bolojan, a tăiat panglica la noul Centru de patologie vasculo-cerebrală de la Cluj, în valoare de peste 230 milioane de lei

Premierul demis, Ilie Bolojan, a tăiat panglica la noul Centru de patologie vasculo-cerebrală de la Cluj, în valoare de peste 230 milioane de lei
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Premierul demis, Ilie Bolojan, a inaugurat la Cluj-Napoca noul Centru de Neurochirurgie și Patologie Cerebro-Vasculară al Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj. La eveniment a participat și ministrul interimar al Sănătății Cseke Attila.

Inaugurarea vine cu două zile înainte de 31 august, termenul-limită pentru proiectele finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Proiectul a costat 230,734 de milioane de lei și a fost realizat cu finanțare prin PNRR și o contribuție proprie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca de aproximativ 11,54 milioane de lei.

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La inaugurare au mai fost prezenți președintele Senatului, Mircea Abrudean, prefecta Maria Forna, fostul ministru al Sănătății Alexandru Rafila, președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, și primarul Emil Boc.

Bolojan: „Fără investiții nu ne putem aștepta la o medicină de calitate”

Ilie Bolojan a declarat, la inaugurarea centrului, că participarea sa la eveniment reprezintă, în primul rând, un semn de respect pentru școala de medicină din Cluj-Napoca și pentru medicii care lucrează în acest oraș.

„Sunt onorat să particip la acest eveniment și sunt aici în primul rând în semn de respect pentru școala de medicină din Cluj-Napoca, pentru medicii din acest oraș și le mulțumesc pentru că atunci când în Transilvania apar cazuri grave, cele mai multe se rezolvă la Cluj”, a spus premierul demis.

Bolojan a vorbit și despre rolul pe care Clujul îl are în pregătirea viitorilor medici.

„Le mulțumesc pentru studenții pe care îi pregătesc aici, pentru că lucrează la toate spitalele din Transilvania și le sunt recunoscător pentru tot ceea ce fac în sistemul nostru de medicină, Clujul fiind unul dintre cele mai puternice centre din acest punct de vedere”.

Bolojan: „Am și eu o obligație personală”

De asemenea, premierul demis a transmis mulțumiri pentru medicul Ștefan Florian, șeful echipei care va lucra în noul centru de la Cluj. Bolojan a spus că îi este recunoscător pentru viețile pe care le-a salvat și a dezvăluit că are o obligație personală față de medic, după ce acesta i-a salvat câțiva prieteni.

„Sunt aici în semn de respect pentru domnul Florian și echipa pe care a format-o, pentru viețile pe care le-a salvat, pentru profesioniștii pe care i-a format și pentru exemplul de calitate pe care l-a dat în medicina românească. Am și eu o obligație personală, pentru că mi-a salvat câțiva prieteni”, a mai spus Ilie Bolojan.

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