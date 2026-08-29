Turist englez, oripilat de ce a pățit în restaurantul hotelului lui Gică Hagi din Mamaia. Ce a primit să mănânce la micul-dejun: „Am întrebat personalul cum este posibil așa ceva”

Un turist englez, pe nume Daniel, a avut parte de o experiență total neplăcută în restaurantul lui Gică Hagi din Mamaia. Iată ce a primit să mănânce la micul-dejun.

Turistul, cazat la hotelul lui Gică Hagi din Mamaia, a lăsat și o recenzie, după experiența avută, cu titlul: „hotel scump și servire de o stea”. El a vorbit despre mobilă veche, covoarele vechi și murdare, însă, potrivit afirmațiilor acestuia, la capitolul mâncare a fost cea mai mare problemă, de fapt.

„Mobilă veche, covoare vechi și murdare, canapeaua din cameră era deteriorată și nu se putea dormi bine. O experiență foarte proastă la micul dejun. Dacă unele dintre produsele alimentare s-au terminat, trebuie să solicitați personalului înlocuirea acestora. Dar lor nu le pasă. Nu era pâine, nici roșii, nici ouă, recipientele de lapte erau goale, nici lămâi. Am întrebat personalul cum este posibil ca la un hotel de 4 stele turiștii să ceară înlocuirea produselor. Mi s-a spus să aștept și după 20 de minute de așteptare problema a rămas aceeași. Nu le păsa. Când i-am întrebat din nou, nu au răspuns așa că a trebuit să mă duc să mă plâng managerului. Am stat la masă timp de 30 de minute, așteptând pâine, ouă, roșii, lapte. Personalul ar trebui să lucreze într-un hotel de 1 stea, nici măcar acolo”, a spus turistul nemulțumit de condițiile de la hotelul lui Gică Hagi din Mamaia.

Sursa foto: booking.com