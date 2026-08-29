În 1999, un profesor american a donat 5.000$ unei femei din China. Cu acești bani, ea a plantat o pădure de 50.000 de copaci. Ce s-a întâmplat 27 de ani mai târziu, în 2026

În 1999, profesorul american Ronald Sakolsky preda limba engleză în Luoyang, China, când un reportaj TV despre Yin Yuzhen, o femeie care lupta împotriva deșertificării în zona nisipoasă Mu Us din Mongolia Interioară, l-a impresionat profund. Hotărât să ajute, a petrecut aproximativ două luni strângând 5.000 de dolari prin intermediul unei organizații caritabile din SUA pentru a sprijini inițiativa lui Yin de plantare a arborilor.

Fondurile i-au permis să cumpere puieți, în timp ce ea și familia sa își continuau eforturile de a opri înaintarea deșertului. De-a lungul anilor, arborii plantați au format o pădure cu peste 50.000 de exemplare. Sakolsky și Yin s-au întâlnit pentru prima dată în persoană în anul 2000, dar ulterior au pierdut legătura timp de mai bine de două decenii. În 2026, Yin și-a căutat vechiul prieten american pe internet. Demersurile lor de a restabili legătura au avut succes, iar pe 23 august 2026, cei doi s-au reîntâlnit în cele din urmă pe un aeroport din Ordos, Mongolia Interioară, unde s-au îmbrățișat și au plans, scrie Times Of India.

Sakolsy lucra ca proofesor de limba engleză în Luoyang, când a văzut reportajul la televizor, despre lupta lui Yin împotriva deșertificării. Yin și soțul ei plantau copaci în zona Mu Us, o zonă unde deșertificarea făcea traiul destul de dificil.

Mișcat de determinarea ei, Sakolsky a decis apoi să contribuie cu ceva. A petrecut în jur de două luni contactând organizații din SUA, înainte ca o organizație din Boston să îi ofere suma de 5.000 de dolari. Banii au fost trimiși ca Yin să planteze copaci. Dar Sakolsky nu se aștepta ca contribuția sa să îl facă faimos sau să îi aducă vreun beneficiu material. El doar voia să ajute pe cineva care încerca să restaureze pământul degradat.

Reîntâlnirea

Yin a folosit banii pentru a planta copaci și a continuat să facă asta decenii. Copacii plantați s-au transformat într-o pădure de 5.000 de exemplare. Transformarea a fost graduală. Pentru arborii din peisajele nisipoase sunt necesari ani de plantare, udare și protecție. Ceea ce a pornit ca un sprijin din partea profesorului a devenit apoi un efort local pentru a crea vegetație în zonă de deșert.

Sakolsky a călătorit în Mongolia Interioară și a întâlnit-o pe Yin în persoană, în anul 2000. În timpul vizitei, el a văzut zona împădurită și a aflat dificultățile cu care s-a confruntat aceasta. Dar după ce s-au întâlnit, ei au pierdut contactul, după o perioadă. Mai mult de 20 de ani au trecut fără ca ei să se vadă.

Dar în luna mai 2026, Yin a postat un video online căutându-l pe Sakolsky. Ea a vrut să se reîntâlnească cu profesorul American care a ajutat-o să planteze copaci și și-a dorit ca el să îi vadă. Apelul ei online s-a răspândit rapid, iar profesorul a fost găsit. Cei doi s-au văzut apoi printr-un video call, putând să poarte o conversație, după 20 de ani.

Ea i-a spus atunci că își dorește ca el să vină să revadă copacii. Pe 23 august 2026, Sakolsky a aterizat pe Aeroportul Ordos Ejin Horo International, în Mongolia Interioară, acolo unde Yin și familia ei îl așteptau. Când s-au revăzut, ei s-au îmbrățișat, iar momentul a fost cu adevărat unul emoționant. Cei doi au izbucnit în plans, iar Sakolsky a descris întâlnirea ca pe un vis împlinit.