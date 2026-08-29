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Imagini emoționante din Norvegia. Mii de oameni s-au adunat pe străzile din Oslo pentru a-și lua rămas-bun de la regele Harald

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Mii de oameni s-au strâns pe străzi pentru a vedea mașina funerară și pentru a-și lua rămas-bun de la regele Harald al V-lea al Norvegiei, cel care le-a fost lider timp de peste 35 de ani.

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Regele Harald al V-lea, în vârstă de 89 de ani, a decedat vineri la Spitalul Universitar din Oslo, unde fusese internat din cauza unei infecții bacteriene în sânge.

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Cortegiul a fost escortat de poliție și însoțit îndeaproape de membrii familiei regale, inclusiv de regina văduvă Sonja și de noul monarh. Norvegienii s-au aliniat în număr mare de-a lungul traseului pentru a-și aduce omagiile în timp ce cortegiul funerar trecea prin străzile din Oslo. Pe tot parcursul zilei, norvegienii s-au adunat spontan la Oslo pentru a depune buchete de flori, fotografii și suveniruri în Piața Palatului Regal.

Trupul neînsuflețit al Regelui Harald va fi depus pe un catafalc drapat în purpură în incinta Capelei Regale, unde publicul îi va putea aduce un ultim omagiu. Data funeraliilor de stat nu a fost încă stabilită.
Steagurile au fost coborâte în bernă în toată țara, portretele fostului rege în uniformă de gală sunt afișate pretutindeni, iar toate evenimentele sociale au fost amânate. De exemplu, primarul orașului Oslo și-a amânat propria nuntă programată pentru acea zi.

Fiul său, în vârstă de 53 de ani, a preluat automat tronul în momentul decesului și a luat numele de Regele Haakon al VIII-lea. La câteva ore după decesul tatălui său, noul șef al statului a convocat primul său consiliu de stat pentru a proclama oficial moartea regelui Harald și pentru a-și anunța numele de domnie. Haakon urmează să își depună jurământul în fața Parlamentului marți.

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