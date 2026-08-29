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SURSE – Două nume au rămas pe lista scurtă a lui Nicușor Dan, pentru funcția de premier: Eugen Tomac și Sorin Grindeanu. UDMR se va alătura noii coaliții și va intra în Guvern. Din viitorul executiv cu PSD și UDMR va face parte și Platforma Liberal Conservatoare cu “4 sau 5 ministere”

SURSE - Două nume au rămas pe lista scurtă a lui Nicușor Dan, pentru funcția de premier: Eugen Tomac și Sorin Grindeanu. UDMR se va alătura noii coaliții și va intra în Guvern. Din viitorul executiv cu PSD și UDMR va face parte și Platforma Liberal Conservatoare cu “4 sau 5 ministere”
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Sorin Grindeanu și Eugen Tomac au rămas pe lista scurtă a lui Nicușor Dan. Inițial, erau 3 nume, printre care și cel al ministrului de Finanțe, Alexandru Nazare, dar membrii platformei liberal conservatoare au renunțat la idee. Moștenirea Guvernării Bolojan s-ar fi reflectat asupra lui, susțin aceleași surse pentru Gândul: ”cum explicăm noi oamenilor că-l înlocuim pe Bolojan cu ministrul său de finanțe, care i-a sprijinit toate măsurile!”  În schimb, Nazare se va regăsi în noua formulă de guvernare, tot la Finanțe, fiind apreciat atat de Cotroceni, de aripa conservatoare din PNL, cât și de PSD, inclusiv pentru pentru „minunea” pe care a realizat-o cu agențiile de rating, când România a fost păstrată pe radarul investitorilor.

Din noul executiv ar urma, așadar, să facă parte PSD-Platforma Conservator Liberală “cu 4 sau 5 ministere”, așa cum au declarat surse liberale pentru Gândul. 25 de voturi pun la bătaie cei care se opun lui Bolojan. Noii constructii se alatură și UDMR. Uniunea a fost covinsă să iasă din alianța cu Bolojan și USR și să susțină un guvern girat de Nicușor Dan. Astfel, cu UDMR, noul guvern mizează pe “cel puțin 240 de voturi” spun aceleași surse, necesarul fiind de 233.

Aceleași voci liberale au mai declarat pentru Gândul că “de luni începem negocierile pe ministere”. Nu s-a decis componența viitorului Guvern, dar că “în mare parte s-a decis ponderea”.

Calcule de oportunitate se fac și în planul desemnării. Eugen Tomac vs. Sorin Grindeanu.

Eugen Tomac a mai fost desemnat premier de președintele Nicușor Dan în data de 4 iunie 2026, dar și-a depus mandatul 10 zile mai târziu, când, conform propriilor declarații, a constatat că nu atinge majoritatea necesară pentru învestire.

În acest moment,  Tomac se află într-o deplasare în afara țării până la începutul săptămânii viitoare.

Desemnarea lui Eugen Tomac – care efectuează în prezent o vizită în străinătate potrivit surselor Gândul și care se va întoarce la începutul săptămânii viitoare în țară – ar fi sprijinită inclusiv de unele voci din PSD care susțin că ar fi un bun paratrăznet și că astfel PSD nu ar fi perceput ca principalul partid de guvernare, într-o ecuație care se arată de pe acum foarte complicată. De partea cealaltă, alte voci din PSD susțin că partidul trebuie să-și asume la vedere guvernarea și să arate că pot livra un program bun și o viziune de țară.

Consilierul prezidențial Eugen Tomac declara luni, 24 august, că este „absolut sigur” de faptul că președintele Nicușor Dan va desemna, în luna septembrie, un nou candidat pentru funcția de prim-ministru al României.

Conform acelorași surse, desemnarea ar urma să fie făcută săptămâna viitoare “joi sau vineri” , imediat după începerea sesiunii ordinare.

Articolul 103 din Constituția României menționează că, după ce a fost desemnat de președinte pentru funcția de prim-ministru, noul candidat are datoria de a cere, în termen de 10 zile, votul de încredere al Parlamentului asupra programului și a întregii liste a Guvernului. Ulterior, în ședință comună a celor două camere, Parlamentul acordă încredere Guvernului cu votul majorității deputaților și senatorilor.

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