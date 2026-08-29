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Informare meteorologică de ultimă oră, emisă de ANM. Vremea se schimbă radical în întreaga țară

Informare meteorologică de ultimă oră, emisă de ANM. Vremea se schimbă radical în întreaga țară
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Potrivit meteorologilor Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), revine canicula. În această dimineață a fost emisă o informare meteorologică, valabilă între 29 august, ora 10:00 – 30 august, ora 21:00.

Meteorologii anunță vreme călduroasă, caniculă și disconfort termic și instabilitate atmosferică.

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În intervalul menționat, vremea va deveni treptat călduroasă în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime se vor situa între 30 și 34 de grade, mai scăzute pe litoral și în depresiuni.

Vor fi mai ridicate în regiunile vestice unde izolat se vor înregistra 35 – 36 de grade.

Sursa – ANM

ANM: Disconfortul termic va fi ridicat

În Banat și Crișana, local disconfortul termic va fi ridicat. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și depăși ușor pragul critic de 80 de unități, anunță ANM.

  • Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică în a doua parte a zilei de sâmbătă (29 august) în sud-vestul țării și în zona Carpaților Occidentali.
  • În cursul nopții de sâmbătă spre duminică (29/30 august), instabilitatea se va manifesta în centrul și nord-estul teritoriului, precum și în zona de munte.

Fenomenul va fi prezent duminică după-amiază și seara, local în Carpații Orientali și Meridionali. Instabilitatea se va manifesta prin averse torențiale moderate cantitativ și descărcări electrice.

Vor fi intensificări de scurtă durată ale vântului și vijelii (rafale în general de 45 – 55 km/h) și izolat grindină de mici dimensiuni (1…2 cm).

Îndeosebi în intervale scurte de timp (1 – 3 ore) cantitățile de apă vor fi de 10 – 15 l/mp și izolat de peste 20…25 l/mp.

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