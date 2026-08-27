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(P) Salubrizare S5: Cum reducem cantitatea de deșeuri în gospodărie?

(P) Salubrizare S5: Cum reducem cantitatea de deșeuri în gospodărie?
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Reducerea cantității de deșeuri începe acasă. Astfel, schimbările mici, făcute constant, contribuie la un mediu mai curat pentru toți.

Planifică înainte să cumperi

O listă de cumpărături te ajută să achiziționezi doar ceea ce ai nevoie și să reduci astfel risipa de alimente.

Evită produsele de unică folosință

Folosește sacoșe reutilizabile, recipiente refolosibile și sticle pentru apă. Astfel reduci cantitatea de ambalaje care ajung la gunoi.

Diminuează risipa alimentară

Depozitează corect alimentele, consumă mai întâi produsele cu un termen apropiat de expirare și gătește cantități adaptate familiei.

Repară și utilizează

Înainte să arunci un obiect și să cumperi altul, este recomandat să încerci să-l repari, să-l refolosești sau chiar să-l donezi unei persoane care chiar are nevoie de el.

Iată cum o mare parte din deșeurile generate în gospodării poate fi redusă prin planificarea cumpărăturilor, reutilizarea produselor și colectarea separată a deșeurilor.

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