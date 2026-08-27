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Din nou RO-Alert în Tulcea. Alte drone au fost detectate lângă România

Elena Popescu
Din nou RO-Alert în Tulcea. Alte drone au fost detectate lângă România
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Radarele armatei au detectat joi, la ora 10.08, un grup de drone în spațiul aerian ucrainean, în proximitatea frontierei cu România, a anunțat MApN.

UPDATE: ”Alerta aeriană instituită joi, 27 august, la ora 10.08, pentru nordul județului Tulcea, în urma detectării unui grup de ținte aeriene în proximitatea frontierei cu România, a încetat la ora 11.54. Nu au fost detectate pătrunderi în spațiul aerian național. Cele două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole care au monitorizat situația s-au întors în Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu”, a transmis MApN.

Știrea inițială: 

”Joi, 27 august, ora 10.08, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat un grup de ținte aeriene în spațiul aerian ucrainean, în proximitatea frontierei cu România.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, care a transmis un mesaj RO-Alert la ora 10.18.

Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de Poliție Aeriană Întărită la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației, la ora 10.23. De asemenea, un elicopter IAR-330 PUMA SOCAT al Forțelor Aeriene Române a fost ridicat de la sol, la ora 10.33”, arată MApN.

MApN nu a precizat, în informarea inițială, natura țintelor aeriene detectate și nici dacă acestea au pătruns în spațiul aerian al României.

Două F-18 spaniole au decolat de la Mihail Kogălniceanu

La numai câteva minute după transmiterea avertizării către populație, au fost mobilizate și aeronave militare pentru supravegherea situației din apropierea graniței.

Două avioane de luptă F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole au fost ridicate de la sol la ora 10:23. Aeronavele sunt dislocate la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu și participă la misiunile de Poliție Aeriană Întărită.  Ulterior, la ora 10:33, a decolat și un elicopter IAR-330 Puma SOCAT aparținând Forțelor Aeriene Române.

Cele trei aeronave au fost mobilizate pentru monitorizarea evoluției situației aeriene din regiunea de frontieră.  Informarea transmisă joi dimineață nu menționează existența unor fragmente de drone sau a altor obiecte căzute pe teritoriul României.

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