Regele Charles al III-lea al Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord a transmis un mesaj de felicitare președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, și cetățenilor țării cu ocazia împlinirii a 35 de ani de la proclamarea independenței. Monarhul și-a exprimat speranța pentru consolidarea relațiilor dintre cele două state, conform Moldpres.

În mesajul adresat alături de soția sa, regina Camilla, regele Charles al III-lea transmite „cele mai sincere felicitări și cele mai calde urări de bine” președintei Maia Sandu și cetățenilor Republicii Moldova. Acesta subliniază că ziua de 27 august reprezintă „o oportunitate prețioasă de a reflecta asupra prieteniei durabile” dintre cele două state.

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„Cu ocazia Zilei Independenței, eu și soția mea, adresăm Excelenței Voastre, precum și cetățenilor Republicii Moldova, cele mai sincere felicitări și cele mai calde urări de bine. Această zi reprezintă o oportunitate prețioasă de a reflecta asupra prieteniei durabile dintre națiunile noastre. Sunt profund încurajat de puterea relațiilor noastre bilaterale și rămân angajat să dezvoltăm o cooperare și mai strânsă în anii ce urmează”, se arată în mesaj.

„Sper ca țările noastre să colaboreze în căutarea unor soluții semnificative și de durată”

În continuarea mesajului, monarhul britanic a făcut referire și la provocările comune cu care se confruntă cele două țări, în special cele legate de schimbările climatice și protejarea mediului. Regele Charles a subliniat că își dorește ca Republica Moldova și Regatul Unit să colaboreze pentru găsirea unor soluții semnificative și de durată.

„Pe măsură ce ne confruntăm cu provocările comune ale vremurilor noastre, în special cele legate de schimbările climatice și protejarea mediului natural, sper ca țările noastre să continue să colaboreze în căutarea unor soluții semnificative și de durată”, a transmis Regele Charles al III-lea.

La finalul mesajului, Regele Charles al III-lea și soția sa au transmis cetățenilor Republicii Moldova urări de pace, prosperitate și bunăstare pentru anul care urmează.