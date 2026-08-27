I-am mulțumit președintelui Nicușor Dan că este alături de Republica Moldova într-o zi atât de importantă pentru țara noastră – Ziua Independenței.

România este un prieten bun al țării noastre pe care putem conta de fiecare dată. Ne leagă nu doar proiectele pe care le realizăm împreună, ci și aceleași aspirații: pacea, libertatea, democrația și un viitor comun în marea familie europeană.

Împreună am vizitat Teatrul „Bogdan Petriceicu Hașdeu” și Căminul studențesc nr. 3 al Centrului Universitar „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul. Ambele proiecte sunt exemple concrete ale sprijinului oferit de România care aduc beneficii directe cetățenilor din Republica Moldova.

Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, a reacționat pe contul său de socializare.

Președintele României, Nicușor Dan, a ajuns în această dimineață la Cahul, în cadrul vizitei oficiale pe care o efectuează în Republica Moldova, la invitația președintei Maia Sandu. Vizita are loc cu prilejul celor 35 de ani de la proclamarea Independenței Republicii Moldova .

Prima oprire a șefului statului român este programată la Teatrul Republican Muzical-Dramatic „Bogdan Petriceicu Hasdeu”, unde vizitează șantierul de reconstrucție al instituției culturale. Ulterior, Nicușor Dan va merge la Centrul Universitar „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, relatează TVR Moldova.

La rândul rău, primarul orașului Cahul, Nicolae Dandiș, a salutat vizita președintelui României.

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Nicușor Dan a fost întâmpinat de ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Nicușor Dan a fost întâmpinat, la teatrul din Cahul, de ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, precum și de ambasadorul României la Chișinău, Cristian-Leon Țurcanu.

După programul de la Cahul, președintele României se va deplasa la Chișinău. La ora 14:35, acesta va fi primit de omologul său la Președinție, unde cei doi șefi de stat vor avea o discuție privată, urmată de întrevederi oficiale.

La ora 16:45, liderul român va participa, alături de Maia Sandu, la parada militară din Piața Marii Adunări Naționale, organizată de Ziua Independenței.

Președintele va participa în seara asta la o întâlnire cu Maia Sandu și Zelenski

Spre seară, președintele României va participa, împreună cu Maia Sandu și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, la o reuniune trilaterală la Președinție. Cei 3 șefi de stat vor susține declarații comune la ora 19:25.

De notat că vizita se va încheia cu un dineu oferit de Maia Sandu și participarea celor 3 președinți la concertul festiv dedicat Zilei Independenței, în Piața Marii Adunări Naționale.

Ceremonii grandioase la Chișinău

Republica Moldova își marchează joi, 27 august, cei 35 de ani de independență printr-o serie de ceremonii și evenimente la care vor participa și liderii României și Ucrainei. Președinții Dan și Zelenski sunt așteptați la Chișinău, unde vor avea întrevederi cu Maia Sandu, vor participa la manifestările din Piața Marii Adunări Naționale. Seara, cei 3 șefi de stat se vor adresa cetățenilor Republicii Moldova.