Rusia a declarat un angajat al Ambasadei României la Moscova persona non grata, potrivit Ministerului rus de Externe.

Această decizie vine după ce MAE rus a convocat-o pe Liliana Burda, însărcinatul ad interim al României la Moscova, pentru a-i înmâna nota oficială prin care un angajat al Ambasadei României este declarat persona non grata.

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Această măsură a Rusiei este o decizie de reciprocitate după ce, pe 27 iulie, MAE român a declarat un diplomat rus de la București drept persona non grata. Decizia de expulzare a acestui diplomat rus din România a venit după incidentele repetate cu drone rusești prăbușite sau intrate în spațiul aerian românesc. Tot atunci, ambasadorul României la Moscova, Cristian Istrate, a fost rechemat în țară pentru consultări.

Diplomația de la București a confirmat din timp că se aștepta la această convocare din 27 august și a subliniat că aceasta este un gest din cutuma diplomatică aplicată de Federația Rusă în relațiile bilaterale tensionate.

Pe 29 mai, România a dispus închiderea Consulatului General al Rusiei de la Constanța și, ca reacție imediată, în luna iunie, Rusia l-a declarat persoană non grata pe șeful interimar al Consulatului General al României de la Sankt Petersburg, anunțând totodată și închiderea acestei reprezentanțe.

Decizia luată de România a fost luată în cadrul unei ședințe a Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), în urma unui incident grav în care o dronă rusească s-a prăbușit pe acoperișul unui bloc din Galați, iar două persoane au fost rănite.

Rusia susține că nu atacă state NATO

Kremlinul și Ministerul rus de Externe au negat în mod repetat că armata rusă ar viza teritoriul României sau al altor state NATO.

La sfârșitul lunii mai, o dronă s-a prăbușit într-un bloc de locuințe din Galați. Președintele rus Vladimir Putin a afirmat atunci că originea aparatului putea fi stabilită doar printr-o expertiză și s-a oferit să primească în Rusia fragmentele dronei pentru analiză.

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a susținut ulterior că Rusia nu lansează drone sau rachete împotriva statelor europene și nici împotriva țărilor membre NATO.

Schimbul de expulzări reprezintă o nouă deteriorare a relațiilor diplomatice dintre România și Rusia, într-un moment în care incidentele cu drone în apropierea teritoriului românesc au devenit tot mai frecvente pe fondul războiului din Ucraina.