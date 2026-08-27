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Monumentul istoric vechi de sute de ani de la Schitul Fundătura are acum acoperiș modern, fără aviz. Se caută vinovații

Monumentul istoric vechi de sute de ani de la Schitul Fundătura are acum acoperiș modern, fără aviz. Se caută vinovații
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Schitul rupestru Fundatura din muntii Buzaului cu acoperis de lemn modern neautorizat
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Monumentul istoric vechi de sute de ani de la Schitul Fundătura, în Munții Buzăului, se află în centrul unei controverse, după ce s-a ales cu un acoperiș modern din lemn. Ce spun autoritățile.

În inima așezărilor rupestre din Munții Buzăului, unde călugării și-au săpat în stâncă locuri de rugăciune și de retragere, timpul pare să fi stat pe loc. Totuși, cineva s-a gândit că stânca monument istoric are nevoie de un acoperiș modern, scrie observatornews.ro.

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„Acest complex se pare, din nefericire, este abuziv amenajat. În mod normal, trebuie să facă parte din patrimoniu UNESCO şi nu se permit altfel de improvizaţii, gen acoperişul ăsta care a fost pus”, spune un ghid turistic.

„Legea protecției monumentelor nu permite în astfel de locuri nici măcar să bați un cui pentru a agăța icoana darămite să faci asemenea lucrări”, explică Emanuel Vârgolici, ghid turistic.

Construcția nouă a fost ridicată peste monumentul istoric vechi de sute de ani.

Reacția oficială a Primăriei Bozioru

Primarul din Bozioru a avut o reacție în acest caz: „Am fost sunat de un preot care spune că dânsu a venit cu inițiativa de a face acoperiș acolo. Am făcut adresă către direcția județeană a cultelor. Să vedem ce ne răspund și dânșii și până atunci nu putem stabili o vinovăție”.

La rândul său, viceprimarul Gheorghe Morogan spune că această intervenție „nu își are locul”. Fiind o zonă izolată, a aflat mai târziu, exact după ce s-a construit, afirmă acesta.

Zona Nucu–Bozioru este una dintre cele mai spectaculoase și fascinante regiuni rupestre din Munții Buzăului, remarcabilă prin numeroasele chilii, biserici și locuri de rugăciune săpate direct în stâncă. Integrată în Ținutul Buzăului, recunoscut drept Geoparc Global UNESCO, această zonă păstrează vestigii de o deosebită valoare istorică, spirituală și culturală, care contribuie la patrimoniul unic al regiunii.

Sursa foto: Capturi Observator

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