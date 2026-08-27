Cel puțin 177 de oameni au murit, iar aproape 1.500 sunt dați dispăruți după o viitură devastatoare produsă în Nepal, lângă granița cu Tibetul, după ce o parte uriașă a unui ghețar s-a desprins și s-a prăbușit circa 1.200 de metri în vale.

Nepalul se confruntă cu o catastrofă de proporții după o viitură violentă care a devastat miercuri regiunea montană din apropierea frontierei cu Tibetul, provocând moartea a cel puțin 177 de persoane și dispariția a aproape 1.500 de oameni, potrivit BBC.

Autoritățile se tem că bilanțul final va fi mult mai grav, pe măsură ce operațiunile de căutare înaintează prin zone acoperite de cantități uriașe de noroi, roci și sedimente. Printre persoanele date dispărute se află peste 800 de cetățeni străini, potrivit informațiilor disponibile până acum.

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Primele analize realizate de experți pe baza imaginilor satelitare furnizate de Planet Labs indică o posibilă explicație pentru forța extraordinară a dezastrului: o porțiune masivă din partea inferioară a unui ghețar s-ar fi desprins la aproximativ 5.200 de metri altitudine și s-ar fi prăbușit circa 1.200 de metri până pe fundul văii.

Masa uriașă de gheață ar fi antrenat roci și sedimente, generând o avalanșă care a alimentat ulterior viitura devastatoare.

Imaginile din satelit analizate de Reuters arată amploarea transformării. Versanți care înainte de dezastru erau acoperiți de vegetație apar acum îngropați sub un strat întins de resturi și sedimente maronii.

„S-a confirmat că o porțiune substanțială din limbul ghețarului s-a prăbușit, declanșând evenimentul – probabil incluzând sau antrenând o cantitate considerabilă de roci și sedimente”, a declarat Vikram Gupta, profesor la Universitatea Sikkim din India și specialist în geologie inginerească.

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O bucată uriașă de ghețar s-a prăbușit aproximativ 1.200 de metri

Cauza exactă care a destabilizat ghețarul nu este încă stabilită. Inițial, oficialii nepalezi au luat în calcul posibilitatea ca un cutremur produs în regiune să fi declanșat prăbușirea.

Analiza Serviciului Geologic al Statelor Unite a indicat însă ulterior o explicație diferită. Semnalul seismic înregistrat nu ar fi provenit de la un cutremur propriu-zis, ci ar fi reprezentat energia generată chiar de prăbușirea masei de roci și gheață, urmată de deplasarea violentă a materialelor prin vale.

Geologul Dan Shugar, profesor asociat la Universitatea din Calgary, a observat un alt element important în imaginile satelitare: o cantitate mare de zăpadă pare să fi dispărut în numai 24 de ore înaintea catastrofei.

„Unii dintre ghețarii din vale erau acoperiți de zăpadă ieri, iar astăzi sunt în mare parte gheață goală. Cu alte cuvinte (și încă nu am văzut date de la stațiile meteorologice), probabil a fost cald”, a declarat Dan Shugar, profesor asociat la Universitatea din Calgary.

Imaginile îi permit cercetătorului să identifice și locul aproximativ în care s-a produs ruptura.

„Din imaginile satelitare de azi-dimineață de la Planet Labs, pot observa că partea inferioară a unui ghețar s-a desprins la aproximativ 5.200 de metri și s-a prăbușit pe fundul văii, la aproximativ 1.200 de metri mai jos”, a explicat Shugar.

Specialiștii avertizează însă că este prea devreme pentru a atribui dezastrul unei singure cauze. Shugar spune că inclusiv activitățile de construcție din regiune vor trebui analizate, alături de temperaturile ridicate și schimbările climatice.

„Vom analiza, fără îndoială, în viitorul apropiat dacă schimbările climatice au jucat un rol în acest fenomen”, a declarat Dan Shugar.

Andrew Zolli, director pentru impact în cadrul Planet, a anunțat că organizația intenționează să publice imagini satelitare mai detaliate sub o licență deschisă, astfel încât acestea să poată fi folosite inclusiv pentru sprijinirea intervențiilor de pe teren.

„Analiza lui Dan sugerează că acest eveniment ar putea fi rezultatul prăbușirii unui ghețar, din cauza topirii rapide. Dacă acest fenomen a avut, la rândul său, o componentă climatică este un aspect care, sunt sigur, va fi analizat cu atenție în zilele următoare”, a scris Andrew Zolli, director pentru impact al Planet, pe LinkedIn.

Dezastrul s-a produs pe râul Lhende

Dezastrul s-a produs pe râul Lhende, în urma unei alunecări de teren declanșate la aproximativ 20 de kilometri nord-est de un punct de trecere a frontierei dintre Nepal și China.

„Inundațiile fulgerătoare au fost cauzate de o avalanșă de gheață și roci pe partea nepaleză”, a declarat Prakash Pokharel, geolog în cadrul Autorității Naționale pentru Reducerea și Gestionarea Riscului de Dezastre din Nepal, după analizarea imaginilor Planet Labs.

Centrul Internațional pentru Dezvoltarea Integrată a Munților a precizat că viitura a trimis un val violent de apă, sedimente și bolovani prin sistemele fluviale Bhote Koshi și Trishuli. În zona Galchhi, aflată în aval, nivelul apei ar fi crescut cu până la nouă metri în numai 30 de minute.

Printre zonele grav afectate se află districtul montan Rasuwa, cu o populație de aproximativ 50.000 de locuitori și unde sunt amplasate mai multe proiecte hidroenergetice.

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Potrivit datelor ONU publicate în 2023, munții înzăpeziți ai Nepalului au pierdut aproape o treime din masa de gheață în puțin peste trei decenii, pe fondul încălzirii globale. Organizația estima, de asemenea, că ghețarii nepalezi s-au topit în ultimul deceniu cu 65% mai repede decât în deceniul precedent.

Regiunea Hindu Kush-Himalaya se confruntă cu inundații, alunecări de teren, avalanșe și secete din ce în ce mai frecvente și mai violente, potrivit Centrului Internațional pentru Dezvoltarea Integrată a Munților.