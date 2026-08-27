Artista japoneză de avangardă Yayoi Kusama, devenită celebră pentru sculpturile și instalațiile sale acoperite cu buline colorate, a murit la vârsta de 97 de ani.

Kusama, care a locuit voluntar timp de mai multe decenii într-un spital de psihiatrie, era cunoscută pentru peruca sa roșie aprinsă și pentru creațiile sale uriașe și neobișnuite.

Expozițiile sale au atras mulțimi impresionante în întreaga lume, iar operele sale vibrante au ajuns să se vândă la unele dintre cele mai mari prețuri obținute vreodată de o artistă.

”De-a lungul unei vieți extraordinare, dedicată în întregime creației artistice, Kusama a avut o carieră internațională apreciată, în calitate de artistă de avangardă vizionară, a cărei activitate creativă a cuprins arta vizuală, performance-ul, ficțiunea și poezia”, se arată într-un comunicat transmis de compania sa.

Potrivit comunicatului, Yayoi Kusama a murit într-un spital din Tokyo, pe 14 august, arată BBC.

”A continuat să picteze până în ultimele sale zile, fără să-și lase vreodată pensula din mână, și a continuat să exploreze iubirea eternă și sufletul nemuritor. Vom duce mai departe dorințele lui Kusama și, prin artă, vom continua să aducem speranță și putere pentru viitor oamenilor din întreaga lume”, se mai arată în comunicat.

Kusama a devenit a devenit un simbol cultural la nivel mondial în ultimele decenii ale vieții sale

Kusama a devenit una dintre cele mai recognoscibile artiste ale lumii și un simbol cultural la nivel mondial abia în ultimele decenii ale vieții sale, după ce timp de mulți ani activitatea sa artistică a fost în mare parte ignorată.

În anii ’60, scena artistică dominată de bărbați din New York nu a primit bine creațiile sale. Kusama a atras însă atenția prin expozițiile cu sculpturi falice, printre care se număra și o canapea acoperită cu astfel de forme, dar și prin aparițiile frecvente ale nudității în cadrul performance-urilor sale.

În 1965, lucrarea sa „Infinity Mirror Rooms”, în care oglinzile și luminile creează spații care par să se extindă la nesfârșit, a atras milioane de vizitatori. Ulterior, lucrările sale cu buline și dovleci au devenit extrem de căutate.

Artista a fost însă profund afectată atunci când ideile sale au fost copiate sau au devenit sursă de „inspirație” pentru contemporani de sex masculin, printre care Andy Warhol, Claes Oldenburg și Lucas Samaras. Lucrările acestora ajungeau să fie expuse în galerii mai prestigioase.

După ani în care a privit cum artiști bărbați primeau recunoaștere pentru idei pe care ea le dezvoltase anterior, Kusama s-a întors în Japonia, dezamăgită și profund tulburată.

A intrat într-o instituție de psihiatrie, unde a primit tratament pentru probleme de sănătate mintală și unde avea să locuiască și să lucreze pentru tot restul vieții.

În mod neașteptat, artista a găsit un spital în care medicii erau interesați de terapia prin artă și s-a internat voluntar. Mediul sigur oferit de instituție i-a permis să se concentreze asupra creației artistice.