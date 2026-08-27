O instanță din SUA a anunțat data procesului pentru „creierul” din spatele atentatului de la 11 septembrie

Un tribunal militar din SUA a stabilit oficial data de 5 iunie 2028 ca termen de începere a procesului împotriva lui Khalid Sheikh Mohammed, considerat „creierul” atentatelor din 11 septembrie 2001, și a trei dintre presupușii săi complici. Data procesului are loc la aproximativ 20 de ani de la punerea sub acuzare a celor patru și la 27 de ani după atacurile din 11 septembrie, relatează Axios.

Procesul colectiv, care se va desfășura la baza militară americană de la Guantanamo Bay din Cuba, îi vizează pe Khalid Sheikh Mohammed (KSM), cel care a declarat anterior că a organizat operațiunea de la 11 septembrie de la A la Z, dar și pe complicii acestuia Walid bin Attash, Ali Abdul Aziz Ali și Mustafa al-Hawsawi. Toți aceștia sunt acuzați de crime de război, terorism și uciderea a 2.976 de persoane.

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Care sunt motivele care au dus la amânarea procesului

Întârzierea masivă de peste două decenii are la bază blocaje juridice extrem de complexe. Deși acuzații au fost capturați în 2003 și ținuți ani de zile în închisori secrete ale CIA, aceștia au fost mutați la Guantanamo abia în anul 2006. Avocații apărării au contestat continuu admisibilitatea probelor și au argumentat că mărturisirile acestora au fost obținute prin tortură și tehnici dure de interogatoriu.

În vara anului 2024, procurorii militari au ajuns la un acord cu trei dintre acuzați prin care aceștia urmau să pledeze vinovați în schimbul evitării pedepsei cu moartea în favoarea pedepsei pe viață. Cu toate acestea, pe fondul nemulțumirii publice și a familiilor victimelor, Secretarul Apărării de la acea vreme, Lloyd Austin, a revocat unilateral acordul.

Ulterior, o instanță de apel federală a confirmat că decizia de revocare a lui Austin a fost legală, ceea ce înseamnă că pedeapsa cu moartea este din nou pe masă în cadrul procesului.