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(P) Salubrizare S5: Intervenție într-o curte comună de bloc, transformată în țarc pentru animale

(P) Salubrizare S5: Intervenție într-o curte comună de bloc, transformată în țarc pentru animale
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Echipele noastre au intervenit într-o curte comună a unui bloc, unde spațiul fusese delimitat și transformat într-un țarc pentru creșterea unor animale, inclusiv pui și rațe. Reamintim că astfel de activități nu sunt permise în spațiile comune ale blocurilor, iar situația va fi verificată și vor fi dispuse măsurile necesare pentru respectarea regulilor.

Totodată, echipele Salubrizare S5 au intervenit pentru curățarea și igienizarea unui spațiu în care fuseseră depozitate cantități mari de deșeuri. Acestea au fost îndepărtate, iar zona a fost curățată, pentru a reda locului un aspect corespunzător și pentru a asigura un mediu mai curat pentru locuitorii din zonă.

„Ne dorim ca spațiile din jurul blocurilor să fie curate, îngrijite și folosite corespunzător. Vom continua să intervenim acolo unde sunt identificate situații care afectează siguranța, curățenia sau confortul locuitorilor și să luăm măsurile necesare pentru un Sector 5 mai bine gospodărit”.

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