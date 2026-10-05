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Zelenski anunță că nava turcească care transporta cereale din Ucraina în Italia a fost lovită de două drone rusești. Câte victime confirmă liderul de la Kiev

Melania Agiu
Zelenski anunță că nava turcească care transporta cereale din Ucraina în Italia a fost lovită de două drone rusești. Câte victime confirmă liderul de la Kiev
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Volodimir Zelenski - Facebook/Volodimir Zelenski
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Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a confirmat, luni, că două drone rusești au lovit o navă turcească care transporta cereale din Ucraina în Italia, ucigându-l pe căpitan. Soarta unei alte persoane rămâne încă necunoscută.

Zelenski a declarat că nava era deținută de Turcia și transporta porumb în ape neutre în momentul în care a fost lovită. Președintele a declarat că se știe că căpitanul navei a murit, iar soarta unei alte persoane rămâne necunoscută. De asemenea, el a subliniat că 11 membri ai echipajului au fost salvați, dintre care unul a fost rănit.

„Un atac teribil, comis de două drone rusești, asupra unei nave civile în ape neutre, care transporta porumb și aparținea Turciei. La bord se aflau cetățeni din Azerbaidjan și India. Din păcate, până în prezent, se știe că a decedat căpitanul navei. Îmi exprim condoleanțele. Soarta unei alte persoane este încă necunoscută. Unsprezece membri ai echipajului au fost salvați, dintre care unul a fost rănit.“, a anunțat Zelenski.

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Acesta a reamintit că Ucraina a propus, în nenumărate rânduri, măsuri concrete pentru dezescaladare și garantarea siguranței în Marea Neagră.

„Au existat și propuneri similare din partea unor țări terțe. Însă, Rusia alege în mod constant terorismul și scufundarea navelor civile în loc de o navigație normală. Este nevoie de presiune pentru a restabili securitatea alimentară globală. Și fiecare persoană care este cu adevărat interesată trebuie să ajute.“, a mai scris Zelenski pe rețelele de socializare.

O navă a fost lovită, luni, în Marea Neagră, la aproximativ 20 de mile marine de litoralul românesc, în apropierea platformei petroliere Pescăruș. Trei nave de intervenție, două ale Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM) și una a Gărzii de Coastă, au plecat spre zona în care a fost semnalat incidentul.

Potrivit MAI, incidentul a avut loc luni, 5 octombrie 2026, în jurul orei 11:00, când polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au fost informați de MRCC Constanța că la bordul unei nave comerciale, aflate în zona economică exclusivă a României, izbucnise un incendiu.

Autoritățile române au anunțat că două persoane au fost ucise în urma atacului.

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