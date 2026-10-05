Cel mai tânăr manechin de la Paris Fashion Week este o argeşeancă de 8 ani. A prezentat haine pentru creatoarea Clara Rotescu

Ediţia din acest an a Paris Fashion Week a bifat o premieră. Cel mai tânăr manechin care a urcat pe podiumul de prezentare este o argeşeancă de numai 8 ani.

Cătălin Botezatu şi Clara Rotescu, prezenţi cu colecţii la Paris Fashion Week

România a fost reprezentată la cel mai important eveniment de modă din lume, Paris Fashion Week, de creatori precum Clara Rotescu și Cătălin Botezatu.

Clara Rotescu a prezentat, la celebrul Hotel Ritz din Paris, o avanpremieră a noii colecții MIAU by Clara Rotescu – „Born into a Never-Ending Summer”. Un moment aparte l-a reprezentat Anastasia Mocăniță, în vârstă de 8 ani, din Pitești, care a purtat o rochie bleu ciel din colecția pentru copii a designerului român.

Federația Română de Design și Accesorii a sprijinit, în cadrul circuitului expozițional parizian din această toamnă, și alte branduri românești, printre care Imroska, Cristallini și Norina Stoica.

Anastasia este şi imaginea unei brutării din Argeş

Anastasia este deja obişnuită cu lumina reflectoarelor. Aceasta cântă, a prezentat emisiuni de televiziune la Antena 3 și a absolvit Școala Micilor Jurnaliști.

Elevă a Școlii Gimnaziale „Tudor Vladimirescu” din Pitești, ea este și imaginea unei brutării din Argeș care îi poartă numele.

Pentru că în cadrul colecției au fost prezentate și ținute pentru copii, celebra creatoare română Clara Rotescu a ales-o pe Anastasia să facă parte din acest proiect.

Ea a purtat creații din „Born into a Never-Ending Summer”, cea mai recentă colecție semnată de Clara Rotescu sub brandul MIAU by Clara Rotescu.

Prima avanpremieră a colecției a avut loc pe 30 septembrie, la Salon Vendôme al Hotelului Ritz din Paris, urmând ca întreaga colecție să fie prezentată la Showroom Beautiful.

Marţi, va avea loc închiderea Paris Fashion Week, cât şi showroomul la care au luat parte creatorii români.

Showroomul este dedicat în principal cumpărătorilor internaționali, retailerilor mari (precum Galeries Lafayette sau Harrods) și presei de specialitate.