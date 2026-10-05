Tupeul directorului AMEPIP, acuzat de hărțuire sexuală. A dat în judecată instituția care îl cercetează disciplinar la Curtea de Apel Oradea

Supărat că a fost mutat la un alt departament, până la o decizie a instanței, directorul AMEPIP, Ionuț Cristian Daniel Coș, a dat în judecată chiar instituția unde lucrează. El a depus plângerea la Curtea de Apel Oradea și a primit termen imediat. În septembrie 2026, șapte angajate l-au acuzat de hărțuire sexuală și morală pe Coș. Ca primă măsură administrativă, în urma anchetei interne, acesta a fost mutat la un alt departament , însă măsurile finale pot fi mult mai severe, mergând până la închisoare. AMEPIP a confirmat că în interiorul instituției au fost formulate mai multe sesizări referitoare la posibile situații de hărțuire pe criteriul de sex și hărțuire morală la locul de muncă.

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„Coincidență” în dosarul directorului acuzat de hărțuire sexuală

Alegerea Curții de Apel Oradea, pentru depunerea plângerii împotriva AMEPIP, nu este deloc întâmplătoare atât timp cât presa a acreditat ideea că Ionuț Coș este finul lui Ilie Bolojan. Acest fapt a fost negat însă de purtătoarea de cuvânt Ioana Ene Dogioiu atunci când a fost întrebată despre legăturile de familie dintre director și premierul demis.

Mai multe angajate au formulat sesizări, șapte dintre ele acuzându-l pe directorul Ionuț Coș de hărțuire sexuală și profesională. În urmă cu aproape o lună, si purtătorul de cuvânt al guvernului a recunoscut că acuzațiile sunt „foarte serioase” și a declarat că au fost declanșate două anchete interne, iar rezultatele verificărilor vor fi făcute publice.

Una dintre cele șapte femei a decis să rupă tăcerea și sub anonimat a precizat că Ionuț Coș, finul lui Bolojan, le-ar fi supus unui „calvar”, le-ar fi hărțuit sexual și profesional. Mai mult, directorul AMEPIP nu ar fi ezitat să-și manifeste comportamentul inadecvat pe holurile instituției, conform știripesurse, care citează România TV.

„Suntem în total șapte femei care am fost supuse unui calvar, fiind hărțuite atât sexual, cât și profesional de către numitul Ionuț Coș. Acesta ne-a vorbit obscen și ne-a abuzat constant pe holurile instituției”, se arată în mesaj.

AMEPIP: Au fost formulate sesizări referitoare la posibile situații de hărțuire

După ce acuzațiile au devenit publice, AMEPIP a transmis că în cadrul agenției au fost formulate sesizări referitoare la posibile situații de hărțuire pe criteriul de sex și de hărțuire morală la locul de muncă.

„La nivelul instituției au fost formulate sesizări referitoare la posibile situații de hărțuire pe criteriul de sex, hărțuire morală la locul de muncă. Acestea au fost analizate de Comisia de specialitate din cadrul AMEPIP”, precizează instituția.

Comisia a fost constituită în baza Hotărârii Guvernului nr. 970/2023, actul normativ care stabilește metodologia pentru prevenirea și combaterea hărțuirii sexuale și morale la locul de muncă. Potrivit precizărilor oficiale ale AMEPIP, cercetarea internă a fost finalizată, iar raportul Comisiei pentru hărțuire a fost înaintat conducerii agenției. Documentul se află acum în analiză, urmând să fie evaluate concluziile, recomandările și eventualele măsuri care trebuie adoptate, mai precizează sursa citată.

O cercetare disciplinară se desfășoară în paralel

Separat de analiza făcută de Comisia pentru hărțuire, la nivelul AMEPIP se desfășoară și o procedură administrativ-disciplinară.

„Aceasta reprezintă un demers distinct de activitatea Comisiei pentru hărțuire, desfășurat de o structură cu atribuții proprii”, arată agenția.

AMEPIP subliniază că existența unei proceduri disciplinare nu reprezintă, în sine, confirmarea unei abateri și nu echivalează cu stabilirea vinovăției unei persoane.

Din motive legate de confidențialitatea procedurilor și protejarea persoanelor implicate, instituția refuză să facă publice identitatea celor vizați, declarațiile și probele administrate, concluziile raportului sau eventualele măsuri propuse.

Ionuț Coș ar fi ajuns la AMEPIP, susținut de Bolojan și alte nume importante de la vârful Guvernului

Potrivit stiripesurse.ro, mesajul presupusei victime ar conține și acuzații privind modul în care Ionuț Coș ar fi fost angajat în cadrul instituției. Finul lui Bolojan ar fi obținut nota 9 la un examen organizat pe 23 decembrie și ar fi beneficiat de susținere specială pentru a ocupa ulterior un post în departamentul de Guvernanță Corporativă.

Mesajul invocă nume grele de la vârful Guvernului: premierul demis Ilie Bolojan, Mircea Abrudean, președintele Senatului și vicepreședinte PNL, dar și pe Mihaela Briciu, secretar general al AMEPIP, și Ciprian Hojda, fost președinte la AMEPIP și consilier la Guvern în perioada lui Nicolae Ciucă. Presupusa victima a lui Ionuț Coș susține că acesta a ajuns la AMEPIP pe considerente politice.