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Când începe Pelerinajul la Sfânta Parascheva. Anul acesta, vor putea fi cinstite și moaștele Sf. Cuv. Paisie de la Sihăstria

Când începe Pelerinajul la Sfânta Parascheva. Anul acesta, vor putea fi cinstite și moaștele Sf. Cuv. Paisie de la Sihăstria
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Pelerinajul la Sfânta Parascheva, unul dintre cele mai mari din regiune, va debuta joi, 8 octombrie 2026, la Iași. Anul acesta, alături de moaștele Sfintei Cuvioase, vor putea fi cinstite și cele ale Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria, care a avut un rol duhovnicesc crucial în perioada ateismului de stat, instaurat de regimul comunist în România, anunță Biroul de Presă al Arhiepiscopiei Iașilor.

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Pelerinajul va debuta la Catedrala Mitropolitană din Iași, la ora 06:00, cu Acatistul Sfintei Parascheva și scoaterea moaștelor în baldachinul amenajat în proximitatea sfântului lăcaș. La 14 octombrie 2026, ziua de prăznuire a Sfintei Cuvioase Parascheva, Liturghia va fi oficiată, de la ora 09:00, pe un podium amplasat la limita cu Pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt, în dreptul Altarului Catedralei Mitropolitane.

Slujba va putea fi urmărită și de la distanță, pe ecrane de mari dimensiuni amplasate în mai multe locaţii. Moaștele vor rămâne sub baldachin până joi, 15 octombrie 2026, când, în prima parte a zilei, se vor întoarce în catedrală.

Programul complet al manifestărilor liturgice, care includ sfințire de biserică, procesiuni și numeroase slujbe, AICI.

Premiera de anul acesta

Ca element de noutate, anul acesta Arhiepiscopia Iașilor și instituțiile culturale și academice din Iași organizează Sacrum Iaşi Art Festival, în cadrul căruia, timp de o lună, vor avea loc peste 50 de manifestări: expoziții, concerte, spectacole de teatru, proiecții de film, ateliere pentru tineri, conferințe, dezbateri și mese rotunde cu invitați din țară și din străinătate.

Tema ediției inaugurale este „Creatio et Intelligentia – Între Providența Divină și Inteligența Artificială”, propunând o reflecție interdisciplinară asupra relației dintre creație, inteligență, tehnologie și responsabilitate umană. Programul detaliat, AICI.

Informații utile pentru pelerini

Pe toată durata pelerinajului, în perioada 8-15 octombrie 2026, pelerinii pot cere informații la numerele de telefon 0757.57.91.00 și 0757.033.466. De asemenea, în zilele de pelerinaj, pe portalul doxologia.ro și site-ul eparhial mmb.ro va fi afișat în timp real, non-stop, locul unde se află capătul rândului de pelerini. Reprezentanții instituțiilor de presă se pot acredita la adresa de e-mail [email protected], cu datele de contact: instituția de presă, nume și prenume, funcție, adresa de e-mail și un număr de telefon mobil.

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