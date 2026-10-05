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Mesajul misterios al Dianei Șoșoacă înainte de consultările de la Cotroceni. Cu ce s-a îmbrăcat eurodeputata

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Diana Șoșoacă, președinta S.O.S România, a postat pe rețelele sociale o serie de fotografii înaintea consultărilor de la Cotroceni pentru formarea unui nou Guvern, alături de un mesaj cu o tentă misterioasă. Eurodeputata a ales o ținută complet neagră, accesorizată cu o pălărie de aceeași culoare, și a vorbit despre „moartea democrației”, dar și despre o „mutare” care ar putea schimba jocul politic.

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În imaginile publicate pe pagina sa de Facebook, Diana Șoșoacă apare îmbrăcată din cap până în picioare în negru. Eurodeputata poartă și o pălărie de aceeași culoare, iar fotografiile au fost însoțite de un mesaj în care aceasta susține că democrația românească a murit.

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„LA COTROCENI! DEMOCRATIA A MURIT! TRĂIASCĂ REGINA! REGINA POATE FACE ORICE MUTARE! MAI ALES SA SALVEZE REGELE! ….INCLUSIV SĂ ELIMINE NEBUNUL DIN JOC!”, a scris Diana Șoșoacă pe Facebook.

Șoșoacă: „Condoleanțe României, condoleanțe poporului român”

La doar câteva minute după publicarea fotografiilor, Șoșoacă a intrat live pe aceeași platformă și a explicat motivul pentru care a ales să poarte nergru. Eurodeputata a legat ținuta de data de 5 octombrie, care marchează doi ani de la decizia Curții Constituționale prin care candidatura sa la alegerile prezidențiale din 2024 a fost respinsă.

„Bună ziua tuturor! Și condoleanțe! Condoleanțe României, condoleanțe poporului român pentru că democrația a murit și îi facem de 2 ani. 5 octombrie 2024. Ce ironia sorții! 5 octombrie 2026 sunt invitată la Cotroceni, acolo unde îmi era locul”, a spus Diana Șoșoacă în timpul live-ului.

Lidera S.O.S România a prezentat astfel data de 5 octombrie drept un moment simbolic pentru ceea ce ea consideră a fi „moartea democrației” în România. Diana Șoșoacă a dus însă acuzațiile mai departe. Ea a susținut că decizia din urmă cu doi ani ar fi fost rezultatul unei acțiuni concertate a instituțiilor statului și a serviciilor de informații și a afirmat că eliminarea candidaturii sale ar fi deschis ulterior drumul către actualul președinte al României.

„Ce ironia sorții ca un președinte uzurpator să cheme, să invite președintele interzis la Cotroceni exact la 2 ani, de la momentul în care instituțiile statului român, serviciile secrete, atât naționale cât și externe, au hotărât eliminarea unicei femei care ar fi putut schimba totul”, a mai afirmat Șoșoacă.

Ce a decis Curtea Constituțională pe 5 octombrie 2024

Pe 5 octombrie 2024, Curtea Constituțională a admis, cu majoritate de voturi, două contestații și a anulat Decizia Biroului Electoral Central nr. 18/D din 3 octombrie 2024, prin care fusese înregistrată candidatura Dianei Iovanovici-Șoșoacă la alegerile pentru Președinția României.

Hotărârea CCR a fost definitivă, iar efectul acesteia a fost scoaterea Dianei Șoșoacă din cursa prezidențială.

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