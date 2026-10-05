Kelemen Hunor, liderul UDMR, susține că e nevoie de încă două desemnări pentru ca partidele să ajungă la un acord. Ce a declarat reporterului Gândul despre un guvern alături de AUR și SOS

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, la finalul consultărilor cu Nicușor Dan, de la Palatul Cotroceni, că ar mai fi nevoie de alte două desemnări, pentru ca partidele politice să ajungă la un „compromis” în ceea ce privește formarea unui guvern. Potrivit lui Hunor, singurele linii roșii, în ceea ce privește susținerea unui nou guvern, ar fi un Cabinet din care fac parte SOS și AUR. Întrebat de reporterul Gândul de ce UDMR nu dorește un Guvern alături de cele două formațiuni, acesta a argumentat că cele două partide sunt „antimaghiare”.

„Faptul că AUR este al doilea partid din parlament nu este un argument ca să colaborez cu un partid extremist, antimaghiar. Așa cum a fost construit, așa cum s-a comportat domnul Tănase, în Parlamentul României, este antimaghiar. Atacă permanent folosirea limbii materne în educație, în administrație și fel și fel de chestii”, a declarat Kelemen Hunor reporterului Gândul.

Sondaj Gândul Ce ar trebui să facă președintele Nicușor Dan, după respingerea Guvernului Mureșan de către Parlament? Să declanșeze Alegeri Parlamentare Anticipate

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„Eu cred că președintele mai are două desemnari de făcut”

În cazul în care și a patra numire a lui Nicușor Dan, pentru funcția de premier desemnat, nu va întruni voturile în Parlament, Kelemen este de părere că vor mai fi necesare alte două desemnări, pentru ca partidele să cadă de acord.

„Eu cred că președintele, cel puțin, mai are două desemnari de făcut. Trebuie discutat. Trebuie făcută o majoritate. Anticipatele nu rezolva nimic. Dacă ajungem la anticipate mergem cu drag. Nu vom obține nici 30, 40% , noi trebuie să trecem pragul și am reușit. Problema este: dacă facem aleg anticipate, ce se va schimba. Anticipatele nu rezolvă problema țării. Eu cred că mai este loc de dialog și compromis”, a declarat Kelemen Hunor.

„Nu putem accepta să facem parte dintr-o majoritate cu AUR și S.O.S.”

La scurt timp după ce a ieșit de la negocierile cu președintele Nicușor Dan, pentru desemnarea unui nou premier, Kelemen a declarat că UDMR nu va vota un guvern din care fac parte AUR și SOS.

„Am avut o discuție de aproape o oră. Avem fiecare argumente. Avem un punct de vedere. Am discutat și cu Bolojan, dar avem o singură linie roșie. Ceea ce noi, în continuare nu putem accepta, e să facem parte dintr-o majoritate cu AUR și S.O.S. Orice altă variantă se poate negocia”, a afirmat Kelemen Hunor.

„E nevoie și de PSD și de PNL, altfel nu se poate ajunge la o majoritate”

Liderul UDMR susține un Guvern cu PSD, dar a subliniat că sunt necesare și voturile celor de la Partidul Național Liberal.

„Am dori să existe o majoritate transparentă pentru votarea bugetului pe 2027, o majoritate formată din vechea coaliție sau din care port asigura din vechea coaliție o majoritate. E nevoie și de Partidul Social Democrat și de Partidul Național Liberal, altfel nu se poate ajunge la o majoritate. Putem susține un Guvern PSD, dar e nevoie de asumare din partea PNL-ului. Dacă pentru învestirea Guvernului este nevoie de 40 de voturi asigurăm aceste voturi ca să treacă Guvernul”, a mai adăugat acesta.

Noi consultări la Palatul Cotroceni, după trei desemnări eșuate

Președintele Nicușor Dan a convocat luni, 5 octombrie, reprezentanții partidelor parlamentare la o nouă rundă de negocieri cu privire la desemnarea următorului candidat pentru funcția de prim-ministru.

Consultările de la Palatul Cotroceni au loc după trei nominalizări – Eugen Tomac, Adrian Veștea, respectiv Siegfried Mureșan – care au eșuat în încercarea de a forma următorul Executiv cu puteri depline. Astăzi se împlinesc și cinci luni de când Guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură.