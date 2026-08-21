(P) Salubrizare S5: O familie aflată într-o situație dificilă a primit ajutor

O situație care necesita intervenție rapidă a fost identificată de către Primarul Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone, într-un apartament din Sectorul 5, unde acumularea unei cantități considerabile de deșeuri a dus la condiții severe de insalubritate. Echipele de la Salubrizare S5 și Poliția Locală Sector 5 au intervenit pentru îndepărtarea deșeurilor, urmând ca locuința să fie igienizată în cel mai scurt timp. Prioritatea este redarea unui spațiu curat și sigur pentru membrii familiei.

În cadrul intervenției, a fost identificată și situația unuia dintre membrii familiei, care se confruntă cu probleme asociate consumului de substanțe interzise. Acesta a fost preluat pentru a beneficia de ajutor în depășirea acestei situații și în combaterea dependenței. Astfel de cazuri necesită atenție, responsabilitate și intervenție specializată.

„Vom continua să monitorizăm cazul și să ne asigurăm că măsurile necesare sunt îndeplinite. Intervențiile de acest fel nu se rezumă doar la curățarea unei locuințe, ci urmăresc să ofere oamenilor aflați în dificultate șansa de a reveni la condiții normale de trai și de a primi sprijin atunci când au cea mai mare nevoie”, au spus cei de la Salubrizare S5.