În 2026, lucrările de infrastructură vor continua pe toate arterele de circulaţie. Autorităţile judeţene aduc la cunoştinţa cetăţenilor faptul că vor continua asfaltările începute, însă e nevoie şi de alte lucrări adiacente.

Inginerul Cătălin Badea, șeful Direcției de Investitii și Administrare a Drumurilor Județene a CJ Ilfov, a analizat situaţia din teren şi face o analiză pe datele pe care le deţine în ceea ce priveşte stadiul lucrărilor de infrastructură.

„Ce legătură au cablurile electrice, fibra optică, apele pluviale, rețelele de apă și de canalizare cu asfaltul? Lucrările nu se vor sista. Lucrările se mută acolo unde ne permite amplasamentul. O lucrare de asfaltare presupune şi alte lucrări adiacente. Fundaţie, canalizare pluvială, o lăţire. O lucrare mult mai complexă”, au declarat reprezentanţii CJ Ilfov.

Proiectele aflate în derulare vor continua şi în 2026, cu fonduri atât de la bugetul Consiliului Judeţean Ilfov, cu finanţare eurorpeană, cât şi prin programe naţionale.

