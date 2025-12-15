(P)Nouă drumuri judeţene sunt în lucru în Ilfov. Începând cu 2026, DJ 401 A va avea şi piste de bicicletă

La finalul lui 2025 şi începutul lui 2026, infrastructura rutieră din Ilfov de află în mijlocul unor lucrări de anevrgură, mai ales că este vorba despre drumuri care fluidizează traficul în tot judeţul.

Cei de la Consiliul Judeţean Ilfov spun că este vorba despre 9 drumuri judeţene aflate în lucru, lucrări care vor continua şi în 2026.

Este vorba despre DJ401 A Vidra, care uneşte 6 localităţi din Ilfov şi este aproape de finalizare, Are covor asfaltic nou, iluminat stradal, trotuare şi a primit deja avizul de la Poliţia Rutieră pentru amenajarea pistelor de bicicletă.

De asemenea, mai sunt de asfaltat încă 8 km, în cadrul acestui proiect.

În ceea ce priveşte DJ 601 A Chiajna, lucrările vor începe şi aici, după ce vor fi rezolvate probeleme identificate în teren, au mai spus cei de la consiliul judeţean.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

(P) Sunt finalizate lucrările de canalizare, în Periș-Ilfov. Cetățenii pot trimite cereri pentru racordare

(P) Continuă extinderea rețelei de apă și canalizare din Snagov