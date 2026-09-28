(P) Societatea Infrastructură S5 S.A. a intervenit pentru refacerea curților interioare ale Grădiniței nr. 54 și Școlii Gimnaziale nr. 131

Societatea Infrastructură S5 S.A. a intervenit pentru refacerea curților interioare ale Grădiniței nr. 54 și Școlii Gimnaziale nr. 131, în vederea îmbunătățirii condițiilor oferite copiilor.

Lucrările au ca obiectiv amenajarea spațiilor exterioare pentru a fi mai sigure, mai bine organizate și mai confortabile, astfel încât activitățile în aer liber să se desfășoare în condiții corespunzătoare.

Prin aceste intervenții, se urmărește creșterea gradului de siguranță în incinta unităților de învățământ, precum și crearea unui mediu mai plăcut și mai funcțional pentru copii.

Lucrările vor continua în perioada următoare, în măsura în care condițiile meteorologice vor permite desfășurarea acestora în condiții optime.