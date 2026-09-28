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Cel puțin două motive pentru care s-a decis eliberarea lui Georgescu: Există înșelăciuni mai grave, față de mai multe părți. Ar trebui clarificări pentru a se stabili că faptele inculpaților sunt de natură penală

Catalin Lupasteanu
Cel puțin două motive pentru care s-a decis eliberarea lui Georgescu: Există înșelăciuni mai grave, față de mai multe părți. Ar trebui clarificări pentru a se stabili că faptele inculpaților sunt de natură penală
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Judecătorul de la Tribunalul București, care a respins propunerea DIICOT de arestare preventivă a fostului candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, și l-a plasat pe acesta sub control judiciar, a motivat decizia și arată, între altele, că există înșelăciuni mai grave, față de mai multe părți, dar cu sume mai mici dar și că ar trebui clarificări privind sumele date de afacerist dar și probe în plus pentru a se stabili că faptele inculpaților sunt de natură penală.

Gândul a intrat în posesia unora dintre detaliile motivării magistratului Andriescu și le va prezenta în exclusivitate.

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Dintre motivele eliberării

Astfel, magistratul notează că „este adevărat că prezumtivul prejudiciu este unul semnificativ, de peste un milion de euro, dar în contextul concret al situației aduse în atenția organelor judiciare apreciem că rezonanța socială negativă generată de această faptă este mult redusă față de alte fapte de înșelăciune, chiar vizând prejudicii individuale mai mici, de ordinul sutelor sau zecilor de mii de lei, dar în care numărul victimelor era unul mult mai mare și în care era vorba de persoane care își foloseau economiile pentru achiziționarea unui autoturism sau apartament sau plata unor servicii de turism în străinătate”.

Un alt aspect notat de magistratul Andriescu este acela că „ar merita” clarificări suplimentare natura remiterii banilor de către afaceristul Răzvan Leu persoanelor acum anchetate în acest dosar.

„De altfel, chiar scopul exact în care sumele de bani au fost transferate de către Liviu Răzvan Leu, natura înțelegerii intervenite între acesta și inculpați, cauza și obiectul acesteia, ar merita niște clarificări suplimentare prin administrarea și a altor mijloace de probă pentru a se putea stabili cu certitudine că acțiunea inculpaților se situează în sfera ilicitului penal și că nu este vorba de o simplă neîndeplinire a unor obligații contractuale civile sau comerciale”, scrie magistratul Andriescu.

Georgescu pe „banda” procurorilor DIICOT

Fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024, Călin Georgescu, și omul de afaceri Ionel Rusen au fost aduși marți, 22 septembrie, la Tribunalul București, unde procurorii DIICOT au cerut instanței arestarea lor preventivă pe o perioadă de 30 de zile.

Instanța a decis în schimb, după deliberări, respingerea propunerii anchetatorilor și plasarea celor doi sub control judiciar pentru 60 de zile.

Cei doi sunt cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Procurorii susțin că Georgescu ar fi urmat să ceară azil politic în Italia, acesta fiind unul dintre motivele pentru care au cerut arestarea.

Potrivit unor stenograme din anchetă care au intrat în posesia Mediafax, Georgescu -ar fi cerut lui Rusen să afle care este procedura de obținere a unui azil politic în Italia, atât pentru el, cât și pentru „băieții ăștia ai mei”, cu referire la anumite persoane din anturajul său.

Mai mult decât atât, cei doi ar fi discutat despre găsirea unei proprietăți în regiunea Toscana, la un preț aproximativ de 1,2 milioane de euro.

Judecătorul de drepturi și libertăți a decis însă eliberarea lui Călin Georgescu și punerea sa sub control judiciar. Procurorii au depus contestație, care se va judeca în această săptămână.

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