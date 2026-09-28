Curtea de Apel București a stabilit pentru marți judecarea contestației procurorilor DIICOT la decizia de eliberare, sub control judiciar, a fostului candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, în dosarul în care se fac cercetări pentru fapte de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată și constituirea unui grup infracțional organizat.

Astfel, cei în cauză, Călin Georgescu și omul de afaceri Ionel Rusen, trebuie să se prezinte la Curtea de Apel București, conform obligației impuse prin controlul judiciar, acea de a se prezenta în fața organelor de cercetare sau a instanței de judecată ori de câte ori sunt chemați.

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Tribunalul București a respins, în 22 septembrie, propunerea arestării preventive ale celor doi inculpați și a stabilit luarea față de aceștia a măsurii controlului judiciar pentru 60 de zile.

Anchetatorii DIICOT au contestat încă din sala de judecată decizia magistratului Vlad Andriescu, astfel că vor cere din nou, marți, la Curtea de Apel București, arestarea preventivă pentru 30 de zile a celor doi inculpați din acest dosar.

Ce interdicții are Călin Georgescu

„În dos. nr. 39502/3/2026, s-a respins propunerea DIICOT de luare a măsurii arestului preventiv și s-a dispus față de inculpații G.C. și R.I. măsura controlului judiciar pentru 60 de zile, în perioada 22.09.2026–20.11.2026 inclusiv.

Pe durata măsurii, aceștia trebuie să se prezinte la organul de urmărire penală/judecător ori de câte ori sunt chemați, să informeze de îndată organul judiciar cu privire la schimbarea locuinței și să se prezinte la organul de poliție desemnat cu supravegherea, conform programului stabilit.

Călin Georgescu ar fi știut de existența dosarului DIICOT / „Călin nevinovat, dosar fabricat!”

Peste o sută de persoane s-au adunat în fața Tribunalului București, unde au scandat mesaje de încurajare pentru fostul candidat la prezidențiale. „Călin Georgescu este președinte!”, „Călin nevinovat, dosar fabricat!”, „Căline, Căline, poporul e cu tine!” sau „Și noi suntem Georgescu!” sunt doar câteva dintre mesajele care s-au auzit din mulțime. Cu puțin timp înainte de pronunțarea deciziei, susținătorii au început să strige „Eliberați-l!”

Potrivit unor surse judiciare, procurorii au cerut arestarea lui Călin Georgescu și a lui Ionel Rusen pe motiv că ambii ar fi făcut demersuri pentru a se sustrage de la urmărirea penală. Sursele spun că unul dintre argumentele invocate este faptul că Georgescu avea cunoștință despre existența dosarului de la DIICOT.

Ancheta a pornit de la plângerea omului de afaceri buzoian, Răzvan Leu, care care susține că a pierdut 1,1 milioane de euro după ce i-ar fi fost promisă o finanțare externă de 6 milioane de euro. Leu a afirmat că a avut „încredere deplină” în fostul candidat la alegerile prezidențiale și susține că banii depuși drept garanție nu i-au mai fost restituiți.

„Am avut încredere deplină în Călin Georgescu și în ceea ce mi-a spus. Din păcate, totul s-a dovedit a fi o escrocherie, o păcăleală. Nu am niciun interes politic în această cauză. Este o chestiune strict de justiție și de recuperare a unui prejudiciu. Confirm că sunt persoana care a formulat, în ianuarie 2024, plângerea penală aflată la baza dosarului instrumentat de DIICOT”, a declarat Răzvan Leu.

Potrivit informațiilor din dosar, Răzvan Leu l-ar fi cunoscut pe Călin Georgescu în 2021, prin intermediul unui prieten comun, Ion Negoescu. Georgescu i-ar fi propus implicarea într-o afacere care presupunea tranzacții cu metale prețioase.

Totodată, nu pot părăsi teritoriul României fără încuviințarea prealabilă a organului judiciar și nu se pot apropia ori comunica, direct sau indirect, cu ceilalți coinculpați, martorii, persoanele vătămate sau experții din cauză”, se arată în minuta instanței.