Germania intensifică presiunile asupra Rusiei după incidentul cu drona rusească pe aeroportul de la Leipzig.

Ambasada rusă din Berlin intră în vizor, în timp ce autoritățile monitorizează mai atent intrarea în țară a oamenilor de afaceri apropiați Kremlinului.

Autoritățile germane de securitate își intensifică, se pare, acțiunile împotriva presupuselor activități rusești de spionaj și influență.

La mijloc se află nu doar instituțiile ruse din Germania, ci și persoane din anturajul Kremlinului care intră în Germania.

Potrivit publicației Bild , Ambasada Rusiei din Berlin este în centrul atenției. Conform unor informații din cercurile guvernamentale, acolo vor fi impuse măsuri sporite de supraveghere, de la camere video la mașini ale serviciilor secrete germane de securitate și poliție sub acoperire.

De asemenea, elicoptere ar putea fi observate în mod repetat survolând zona. Scopul acestora este de a supraveghea mai precis activitățile diplomaților ruși și ale altor persoane cu posibile legături cu serviciile de informații.

Se transmite totodată un semnal clar către partea rusă: activitatea ambasadei este monitorizată îndeaproape.

Atenția sporită asupra securității nu se oprește, se pare, la porțile ambasadei.

Potrivit informațiilor din cercurile de securitate, autoritățile își îndreaptă atenția și asupra oamenilor de afaceri ruși cu legături strânse cu conducerea politică de la Moscova.

Vizate pot fi persoanele care dețin deja o viză germană valabilă. De asemenea, rudele și membrii de familie care îi însoțesc ar putea fi controlați mai amănunțit la intrarea în țară.

Este vorba, în special, de clarificarea motivului pentru care respectivele persoane se află în Germania și ce activități desfășoară aici.

Audierile și interogările mai stricte fac parte dintr-o acțiune mai amplă împotriva posibilelor operațiuni de spionaj și influență. Mai ales de la începutul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, autoritățile germane monitorizează cu o atenție deosebită activitățile serviciilor secrete rusești și ale rețelelor apropiate Kremlinului.

Pentru diplomații ruși și persoanele din anturajul elitei ruse, noua linie politică înseamnă, așadar, un control semnificativ mai strict. Intrarea și șederea în Germania ar putea fi asociate pe viitor, mult mai frecvent, cu întrebări și verificări suplimentare.

Semnalul autorităților germane de securitate este clar: activitățile cu posibile legături cu influența rusească nu vor fi scăpate din vedere.

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