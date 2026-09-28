Compania americană Oxygen Forensics, acuzată de procurorii americani că ar fi fost controlată în secret de Rusia, a vândut software de criminalistică digitală și extragere de date către agenții de aplicare a legii din Europa și Statele Unite, relatează Politico.

Departamentul de Justiție al Statelor Unite a acuzat săptămâna trecută compania Oxygen Forensics că este deținută și operată în secret de cinci cetățeni ruși, conduși de Oleg Davidov, dar se presupune că omul de paravan este Kee Rieber, un bărbat în vârstă de 55 de ani din statul Idaho, SUA. Rieber a fost arestat ulterior în SUA, în timp ce Davidov a fost arestat duminică pe aeroportul Heathrow din Londra în timp ce se îmbarca într-un zbor spre Istanbul.

Acești cinci ruși controlau în paralel o firmă din Moscova numită MKO Systems (fostă Oxygen Software LLC), o companie soră care furniza exact aceeași tehnologie de spionaj și analiză către serviciul de securitate al Rusiei, FSB, și către Ministerul de Interne.

Aplicațiile create de Oxygen Forensics sunt capabile să extragă, să decripteze și să analizeze date sensibile de pe telefoanele mobile, calculatoare și servicii de stocare în cloud. Această tehnologie a fost achiziționată pe scară largă în Occident, a fost integrată în proiecte finanțate de Uniunea Europeană și vândută agențiilor de poliție din mai multe state membre.

În Europa, programele companiei au fost folosite de Europol, de agenția de cooperare judiciară Eurojust și de unitatea de criminalistică digitală a Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF). În ceea ce privește SUA, tehnologia a fost vândută inclusiv către Pentagon și Secret Service.

După implicarea sa în proiectele susținute de UE, produsele Oxygen au fost acreditate și achiziționate de mai multe agenții naționale de poliție din Europa, inclusiv cele din Germania, Spania, Italia și Polonia, conform anunțurilor din baza de date a licitațiilor UE. În România, printre instituțiile care au cumpărat și utilizat acest software se numără DIICOT și DNA.

Natalia Krapiva, consilier juridic senior la grupul pentru drepturi digitale Access Now, a declarat că organizațiile societății civile au avertizat ani de zile cu privire la legăturile de dezvoltare și proprietatea rusească a Oxygen Forensics, informații confirmate de cazul SUA.