Prima pagină » Știri externe » Un program de criminalistică digitală folosit pe scară largă în UE, inclusiv în România, controlat din spate de ruși. Ce au descoperit procurorii SUA

Un program de criminalistică digitală folosit pe scară largă în UE, inclusiv în România, controlat din spate de ruși. Ce au descoperit procurorii SUA

Un program de criminalistică digitală folosit pe scară largă în UE, inclusiv în România, controlat din spate de ruși. Ce au descoperit procurorii SUA
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Compania americană Oxygen Forensics, acuzată de procurorii americani că ar fi fost controlată în secret de Rusia, a vândut software de criminalistică digitală și extragere de date către agenții de aplicare a legii din Europa și Statele Unite, relatează Politico.

Departamentul de Justiție al Statelor Unite a acuzat săptămâna trecută compania Oxygen Forensics că este deținută și operată în secret de cinci cetățeni ruși, conduși de Oleg Davidov, dar se presupune că omul de paravan este Kee Rieber, un bărbat în vârstă de 55 de ani din statul Idaho, SUA. Rieber a fost arestat ulterior în SUA, în timp ce Davidov a fost arestat duminică pe aeroportul Heathrow din Londra în timp ce se îmbarca într-un zbor spre Istanbul.

Acești cinci ruși controlau în paralel o firmă din Moscova numită MKO Systems (fostă Oxygen Software LLC), o companie soră care furniza exact aceeași tehnologie de spionaj și analiză către serviciul de securitate al Rusiei, FSB, și către Ministerul de Interne.

Aplicațiile create de Oxygen Forensics sunt capabile să extragă, să decripteze și să analizeze date sensibile de pe telefoanele mobile, calculatoare și servicii de stocare în cloud. Această tehnologie a fost achiziționată pe scară largă în Occident, a fost integrată în proiecte finanțate de Uniunea Europeană și vândută agențiilor de poliție din mai multe state membre.

În Europa, programele companiei au fost folosite de Europol, de agenția de cooperare judiciară Eurojust și de unitatea de criminalistică digitală a Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF). În ceea ce privește SUA, tehnologia a fost vândută inclusiv către Pentagon și Secret Service.

După implicarea sa în proiectele susținute de UE, produsele Oxygen au fost acreditate și achiziționate de mai multe agenții naționale de poliție din Europa, inclusiv cele din Germania, Spania, Italia și Polonia, conform anunțurilor din baza de date a licitațiilor UE. În România, printre instituțiile care au cumpărat și utilizat acest software se numără DIICOT și DNA.

Natalia Krapiva, consilier juridic senior la grupul pentru drepturi digitale Access Now, a declarat că organizațiile societății civile au avertizat ani de zile cu privire la legăturile de dezvoltare și proprietatea rusească a Oxygen Forensics, informații confirmate de cazul SUA.

„Dacă într-adevăr un software fabricat în Rusia, conceput pentru FSB și Comitetul de Investigații, a fost folosit pentru gestionarea bazei de date cu probe penale a Comisiei UE, acest lucru ridică o posibilitate serioasă ca informațiile sensibile să fie compromise și accesate de autoritățile ruse”, a declarat Krapiva.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Impas politic în Suedia după ce lidera social-democraților, Magdalena Andersson, nu a reușit să formeze un guvern, la două săptămâni de la alegeri
15:52
Impas politic în Suedia după ce lidera social-democraților, Magdalena Andersson, nu a reușit să formeze un guvern, la două săptămâni de la alegeri
RĂZBOI Academia de Științe de la Kiev, în flăcări în urma unui atac rusesc cu drone. „Rusia va primi un răspuns”, a amenințat Zelenski
15:48
Academia de Științe de la Kiev, în flăcări în urma unui atac rusesc cu drone. „Rusia va primi un răspuns”, a amenințat Zelenski
FLASH NEWS Papa Leon și Emmanuel Macron s-au reîntâlnit la Metz. Ce mesaj le-a transmis Suveranul Pontif credincioșilor din orașul lui Robert Schuman, unul dintre părinții fondatori ai Uniunii Europene
15:38
Papa Leon și Emmanuel Macron s-au reîntâlnit la Metz. Ce mesaj le-a transmis Suveranul Pontif credincioșilor din orașul lui Robert Schuman, unul dintre părinții fondatori ai Uniunii Europene
ECONOMIE SUA și China bat palma: Acord istoric pentru reducerea tarifelor după 8 ani de război comercial
14:58
SUA și China bat palma: Acord istoric pentru reducerea tarifelor după 8 ani de război comercial
CONTROVERSĂ Guvernul de la Atena oferă prima reacție în scandalul WSJ: Executivul neagă că a fost amenințat cu o „răsturnare“ pe „modelul României”. „Nu s-ar fi tolerat așa ceva”
14:51
Guvernul de la Atena oferă prima reacție în scandalul WSJ: Executivul neagă că a fost amenințat cu o „răsturnare“ pe „modelul României”. „Nu s-ar fi tolerat așa ceva”
MILITAR Sfârșitul unei ere: SUA își retrag trupele din Irak după 23 de ani de operațiuni militare, dar pericolele persistă
13:57
Sfârșitul unei ere: SUA își retrag trupele din Irak după 23 de ani de operațiuni militare, dar pericolele persistă
Mediafax
Școala din Italia unde copiii datornicilor mănâncă altceva
Digi24
Cum a ajuns un mort „să conducă” de 122 de ori camioane încărcate cu lemn
Cancan.ro
Ea este Ioana, femeia din Vrancea ucisă de soț. Un copilaș a rămas orfan de mamă
Prosport.ro
Cum a fost răsfățată Simona Halep de ziua ei: „Arată bine”
Adevarul
Ce condiții pune AUR pentru a vota un guvern PSD │SURSE
Mediafax
Scandal URIAȘ la o universitate din SUA. Studentă agresată sexual de șapte colegi. Pedeapsa INCREDIBILĂ primită
Click
Ce face Alexandre Eram în lipsa Andreei Esca, la Porumbacu de Sus? Cei doi au demarat vara aceasta un nou proiect de suflet: „Am vrut să salvăm casele!”
Digi24
Obiectul 1335 de sub Muntele Apocalipsei. Rușii reînvie un sistem de răspuns nuclear automatizat din timpul Războiului Rece
Cancan.ro
S-a aflat ce a făcut Armina în Albania, de fapt. Înainte să-l cunoască pe Marcel, a locuit 3 luni acolo
Ce se întâmplă doctore
Semnal de alarmă pentru un antibiotic cunoscut. Are un risc mai mare de deces! E folosit la pneumonie și infecții urinare
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Dedeman vinde camere de supraveghere cu încărcare solară la prețuri foarte bune. Pot fi montate și în zone fără Wi-Fi
Descopera.ro
Premieră în fizică: Oamenii de știință au observat „săriturile cuantice” ale sunetului
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Iubitule tocmai am fost la baie. Am două liniuțe!
Descopera.ro
Cât de sănătos este să mergem kilometri întregi în mocasini?
Mediafax Italia
Românca devenită MISS ITALIA are o problemă pe care nu o rezolvă nicio coroană!
Mediafax Spania
NOUA REGULĂ de circulație. De la 1 octombrie NU MAI AI VOIE să faci asta la trecerile de pietoni!
EXCLUSIV Cum i-a sedus Siegfried Mureșan pe tefeliști. Cristoiu: Mă obligați să vă zic cum gândește o pisică
16:37
Cum i-a sedus Siegfried Mureșan pe tefeliști. Cristoiu: Mă obligați să vă zic cum gândește o pisică
FLASH NEWS Curtea de Apel București judecă marți contestația DIICOT la eliberarea lui Călin Georgescu în dosarul de înșelăciune și grup infracțional organizat
16:24
Curtea de Apel București judecă marți contestația DIICOT la eliberarea lui Călin Georgescu în dosarul de înșelăciune și grup infracțional organizat
FLASH NEWS Un bărbat din Dâmbovița, declarat decedat, a apărut în evidențele polițiștilor ca transportator de lemne. Cum a fost posibil așa ceva
16:21
Un bărbat din Dâmbovița, declarat decedat, a apărut în evidențele polițiștilor ca transportator de lemne. Cum a fost posibil așa ceva
NEWS ALERT Cel puțin două motive pentru care s-a decis eliberarea lui Georgescu: Există înșelăciuni mai grave, față de mai multe părți. Ar trebui clarificări pentru a se stabili că faptele inculpaților sunt de natură penală
16:16
Cel puțin două motive pentru care s-a decis eliberarea lui Georgescu: Există înșelăciuni mai grave, față de mai multe părți. Ar trebui clarificări pentru a se stabili că faptele inculpaților sunt de natură penală
GALERIE FOTO Mii de elevi s-au îmbrăcat în negru în școli din țară: Au protestat față de proiectul de lege care le-ar impune uniformă obligatorie la școală
16:03
Mii de elevi s-au îmbrăcat în negru în școli din țară: Au protestat față de proiectul de lege care le-ar impune uniformă obligatorie la școală
ULTIMA ORĂ Siegfried Mureșan amenință cu proteste de stradă în cazul în care Sorin Grindeanu revine la Palatul Victoria. “Ni se vor da motive”
15:55
Siegfried Mureșan amenință cu proteste de stradă în cazul în care Sorin Grindeanu revine la Palatul Victoria. “Ni se vor da motive”

Cele mai noi

Trimite acest link pe