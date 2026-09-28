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Cu ce partide plănuiește AUR să negocieze dacă Guvernul Mureșan pică

Olga Borșcevschi
Cu ce partide plănuiește AUR să negocieze dacă Guvernul Mureșan pică
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Ştefăniţă Avrămescu, purtătorul de cuvânt al AUR, a declarat luni că preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, dacă vrea să discute cu AUR, trebuie să o facă cu partidul, nu individual, el arătând că în mod normal ar trebui să fie o discuţie înainte de a se merge la Cotroceri. Avrămescu a mai afirmat că AUR va avea un dialog aşa cum a anunţat, cu PSD, cu PNL, cu USR.

Purtătorul de cuvânt al AUR a fost întrebat, într-o conferință de presă, cine sunt reprezentanții formațiunii care vor negocia pentru formarea unui nou guvern în cazul în care Guvernul Mureșan nu trece de vot, dar și care sunt partidele cu care formațiunea va negocia.

„Imediat după ce pică guvernul Mureșan, vom veni cu toate detaliile legate și de echipele de negociere și ceea ce s-a discutat”, a declarat purtătorul de cuvânt al AUR, deputatul Ştefăniţă Avrămescu.

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Stefanita Alin Avramescu, deputat AUR, participa la dezbaterea cu tema „O fiscalitate mai dreapta si mai bine acceptata”, organizata de Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR), la Palatul Parlamentului din Capitala, luni, 11 mai 2026. ALEXANDRU NECHEZ / MEDIAFAX FOTO

Întrebat cu ce partide vor negocia reprezentanții AUR și dacă aleșii vor discuta și cu PSD, Avrămescu a declarat: „Noi am spus încă din luna mai că suntem deschişi pentru dialog. Dacă aţi văzut, dumneavoastră, din luna mai şi până acum, partidele aşa zis pro-europene n-au avut voie sau le-a fost interzis să discute cu AUR. (..) Vom avea un dialog aşa cum am anunţat, cu PSD, cu PNL, cu USR”.

Audierile miniștrilor propuși în Executivul condus de Mureșan se desfășoară luni și marți în Parlament, iar votul de învestitură este programat miercuri, la ora 13:00. Guvernul Mureșan este susținut de PNL, USR și UDMR.

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