Deși n-a reușit să convingă toate partidele politice astfel încât să-l susțină în procesul de învestire în fața Parlamentului, Siegfried Mureșan a reușit să puncteze la capitolul imagine. Afirmația îi aparține jurnalistului și scriitorului Ion Cristoiu, invitatul lui Ionuț Cristache în emisiunea Ai Aflat! de luni, care a explicat cum s-a produs fenomenul de seducere a unei părți a electoratului de către europarlamentar. Urmăriți emisiunea integrală pe Youtube.

Moderatorul emisiunii l-a chestionat pe invitatul său ce anume îi face pe liderii de opinie din tabăra progresistă, precum Lucian Mândruță sau Andrei Caramitru, să se declare încântați de cel mai nou premier desemnat de Nicușor Dan.

O enigmă

Din perspectiva lui Ion Cristoiu, a încerca să interpretezi acest tip de comportament echivalează cu a încerca să explici psihologia unei feline. În orice caz, Siegfried Mureșan corespunde unei anumite viziuni care prinde la tefeliști, a punctat cunoscutul jurnalist.

„Dvs. sunteți bărbat, da? Puteți gândi ca o pisică? Păi tefeliștii sunt pisici. Dvs. puteți gândi vreodată ca un tefelist? Dacă așa gândesc ei… Mă obligați pe mine să vă zic cum gândește o pisică. Nu știu, habar n-am. Mândruță, de pildă, nu gândește ca dumneavoastră, nu înțelegeți. Sunt tefeliști și ăsta e un mod de gândire. Eu nu reușesc deloc să-l înțeleg. Vă puneți la mintea lor?”

„ Stau de 5 ani într-o clădire cu tefeliști și nici acum nu reușesc să-i înțeleg”

În comentariul său, invitatul a mai observat că din experiența sa personală, filosofia de viață a unui tefelist rămâne un mister.